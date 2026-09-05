Detienen a dos sujetos tras brutal riña con un puño americano y un cúter en el metro de Manhattan

Dos usuarios del metro fueron arrestados después de una pelea en la estación de Upper West Side de Manhattan que terminó en un violento enfrentamiento.

Un sujeto golpeó a otros con un puño americano o una manopla con púas, mientras que el otro lo atacó con un cúter, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Esta pelea se produce mientras los oficiales trataban de detener el aumento del 9% en los asaltos en el metro de la Gran Manzana.

Los hombres fueron identificados como Broadus Tushawn, de 21 años, y Zubiru Ahamma, de 34. Discutían dentro de la estación de metro de la calle 96 Oeste cuando sacaron sus armas alrededor de las 7:38 de la mañana, de acuerdo con el NYPD.

El más joven, armado con el cúter, atacó primero, hirió a su rival en el cuello y la espalda, mientras que el mayor respondió con el puño americano, hiriéndolo en el rostro y la mano. Los paramédicos trasladaron de urgencia a ambos al Hospital Sinai West, donde fueron detenidos y se espera que sobrevivan.

A los dos se les acusa de agresión y posesión ilegal de armas, informó Daily News.

Tushawn vive en Jefferson Houses, en East Harlem, mientras que Ahamma reside en el barrio de Fordham, en El Bronx, indicó NYPD.

Su comparecencia con el juez estaba pendiente.

Aunque la delincuencia violenta bajó en toda la ciudad durante el verano, el NYPD enfrenta un aumento del 9% en las agresiones graves en el sistema de transporte público de la ciudad, en comparación con el mismo período de 2025.

Los funcionarios investigaron 435 agresiones en el transporte público este año hasta finales de agosto, en comparación con las 397 reportadas en la misma fecha del año pasado. Si bien las agresiones en el metro aumentaron, las agresiones al azar han disminuido un 8%, de 69 el año pasado a 63 este 2026, de acuerdo con NYPD.

Las personas de edad avanzada fueron víctimas en el 17% de los ataques, dijeron los funcionarios. Los policías representaron otro 21% de las víctimas.

Los ataques graves sin provocación disminuyeron un 4%, de 71 el año pasado a 68. De acuerdo con la policía, los arrestados por agresiones son en su mayoría reincidentes.

Por lo general, los delitos graves en el sistema de transporte público en la ciudad se mantienen estables, con una disminución de menos del 1% en 2026 en comparación con el año previo, dijo NYPD.

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