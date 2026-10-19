Cuatro bebidas para darle vida a la celebración del Día de Muertos

El Día de Muertos no es sólo una de las celebraciones más emblemáticas de México, sino que se ha convertido en una tradición que se ha extendido por distintos rincones del mundo, y Nueva York no se queda atrás.

Desde fiestas en bares y restaurantes locales hasta encuentros hogareños con los amigos más cercanos, esta festividad ya no pasa desapercibida. Por tal, compartimos una lista de cócteles fáciles de preparar en casa que dejarán sin palabras a todos tus invitados.

Agua de Jamaica bendecida



El agua de Jamaica es una de las bebidas más populares de México. Su característico color rojo intenso y su sabor ligeramente ácido la convierten en una alternativa refrescante para acompañar diversos platillos.

Además de ser sencilla de preparar, puede servirse en jarras grandes, lo que resulta especialmente práctico cuando se reciben varios invitados.

Ingredientes:

2 onzas de agua de jamaica concentrada

2 onzas de tequila blanco

1 onza de jugo de limón

Jarabe de agave al gusto

Hielo y borde de sal o Tajín

Preparación:

Hierve las flores de jamaica durante 10 minutos para obtener el concentrado. Retira del fuego, deja reposar y cuela la infusión. Agrega hielo a un vaso, luego el tequila blanco, el jugo de limón y, por último, el agua de jamaica. Endulza al gusto y decora el vaso con sal o con Tajín.

Manzana y canela para una noche especial

La combinación de manzana y canela es una de las más características de la temporada otoñal. Este cóctel combina ambos sabores con el ron colombiano Ron Viejo de Caldas Añejo 3 Años, creando una bebida con notas frutales y especiadas.

Ingredientes:

1.5 oz de Ron Viejo de Caldas Añejo 3 Años

3 oz de sidra de manzana

½ oz de jugo de limón fresco

Una pizca de canela

Hielo

Una rama de canela o rodaja de manzana para decorar

Preparación:

Agrega el ron, la sidra de manzana, el jugo de limón y la canela a una coctelera con hielo. Agita bien hasta que la mezcla se enfríe y cuele en un vaso con hielo fresco. Decora con una rama de canela o una rodaja de manzana antes de servir.

Ponche mexicano de frutas



Aunque suele asociarse especialmente con las celebraciones navideñas, el ponche de frutas también puede ser una alternativa para las reuniones en otoño.

Esta bebida caliente combina frutas, canela y piloncillo, creando una preparación aromática que se puede servir en una olla grande para compartir.

Ingredientes:

2 litros de agua

1 botella de vino tinto

1 botella de ron

Triple sec

2 manzanas cortadas en trozos

2 guayabas cortadas

2 tejocotes, si están disponibles

1 rama de canela

100 gramos de piloncillo, o al gusto

½ taza de flor de Jamaica seca

Preparación:

Calienta el agua en una olla grande e incorpora la canela, el piloncillo y la flor de Jamaica. Agrega las frutas y cocina a fuego medio durante 25 a 30 minutos, hasta que estén suaves y los sabores se hayan integrado. Enfría en la nevera durante unos 15 minutos. Agrega 1 botella completa de vino (750 ml), 4 onzas de ron y 2 onzas de triple sec. Sirve en un vaso con mucho hielo.

El Hechizo de Caldas



Para quienes prefieren las bebidas de textura suave y sabores tropicales, El Hechizo de Caldas combina naranja, coco y vainilla en una preparación que puede complementar el menú de una celebración.

La receta podría utilizar Ron Viejo de Caldas Añejo 5 Años Juan de la Cruz o el ron de su preferencia, acompañado de ingredientes que aportan dulzura y cremosidad.

Ingredientes:

2 oz de ron

2 oz de jugo de naranja

1 oz de crema de coco

½ oz de jarabe de vainilla

Hielo

Nuez moscada molida para decorar

Preparación:

Coloca el ron, el jugo de naranja, la crema de coco y el jarabe de vainilla en una coctelera con hielo. Agita vigorosamente hasta integrar todos los ingredientes y enfriar la mezcla. Cuela en un vaso y finaliza con un toque de nuez moscada molida.