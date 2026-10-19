Documental de Elizabeth Holmes hace historia en salas de cine

Este fin de semana, el documental “You Can See Everything” de Nathan Fielder y Lance Oppenheim hizo historia al haber tenido una cantidad de salas limitadas e igual posicionarse en el top de películas taquilleras.

Al cerrar el fin de semana, el documental sobre Elizabeth Holmes tuvo una recaudación total de $15 millones de dólares en tan solo 855 salas de Norteamérica. La cifra alcanzada les hizo posicionarse en el segundo puesto de películas más taquilleras del fin de semana, aunque el mérito es mayor.

Hay que destacar que el primer lugar de la lista lo ocupa “Street Fighter”, que se estrenó con una recaudación de $30 millones de dólares en 3,575 salas, casi cuatro veces más que la cantidad de salas donde fue proyectado el documental.

“You Can See Everything” se convirtió en un fenómeno y en una de las producciones más esperadas del año hace un par de meses, cuando A24 estrenó el tráiler oficial.

La curiosidad aumentó tras su proyección en el Festival de Cine de Telluride. Hay que destacar que A24 estuvo produciendo este documental en secreto durante tres años. Tras ese estreno se comenzaron a compartir reseñas muy positivas.

El rodaje de “You Can See Everything” comenzó en mayo de 2023, justo el mes antes de que Holmes se entregara a las autoridades para cumplir con su sentencia de 11 años. Durante 34 días, los cineastas Fielder y Oppenheim siguieron de cerca a la exempresaria, dentro de su casa, y viviendo sus últimos días de libertad.

Entre las críticas hechas al documental está la de “Variety”, en donde se asegura que más que un documental, esta producción es “un circo psicodrama único, una especie de reality show con tintes de película de entrevistas”.

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