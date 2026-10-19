Exalcalde venezolano aceptó ser deportado de EE.UU. pese a tener una orden de captura en su país

Carlos García, exalcalde de Mérida y dirigente opositor venezolano, aceptó ser deportado de Estados Unidos y regresar a Venezuela el 30 de septiembre, pese a que seguía vigente una orden de captura en su contra. El político tomó la decisión después de pasar meses detenido en una cárcel de Ohio, donde perdió 22 kilos y fue hospitalizado en dos ocasiones mientras intentaba defender su solicitud de asilo.

En una entrevista publicada por el diario español El Mundo, García, de 43 años de edad, relató que su detención comenzó el 23 de enero, cuando acudió a una oficina de inmigración en Ohio para cumplir con una cita relacionada con su proceso de asilo político. Aunque tenía permiso de trabajo vigente, licencia de conducir, número de Seguro Social y sus obligaciones tributarias al día, fue arrestado.

El dirigente, quien gobernó Mérida durante cuatro años tras ganar las elecciones municipales como candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, había salido de Venezuela en 2017 después de ser perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro. En ese momento, fue condenado a 15 meses de prisión por negarse a reprimir las protestas antigubernamentales.

Después de vivir cuatro años en Colombia, se trasladó con su familia a Estados Unidos, donde continuó su actividad política y social en apoyo a su ciudad y a la Universidad de Los Andes.

“Preferí que me deportaran”

García describió las condiciones de su encarcelamiento en la cárcel de Hamilton, un recinto federal de máxima seguridad que el estado de Ohio alquila a la Administración estadounidense. Allí, los migrantes detenidos compartían normas y espacios con personas procesadas o condenadas por delitos graves.

El exalcalde aseguró que permanecía 21 horas al día en una celda de aproximadamente tres por dos metros, sin acceso al sol ni a espacios al aire libre. Solo disponía de tres horas para salir y caminar.

La situación deterioró su salud hasta el punto de que perdió 22 kilos durante los meses de detención y tuvo que ser hospitalizado dos veces. Ante las dificultades para obtener su libertad y avanzar en su solicitud de asilo, decidió aceptar la deportación.

“Preferí que me deportaran”, explicó a El Mundo al recordar las condiciones que enfrentó en prisión.

La orden inicial de deportación establecía que debía ser enviado a Ecuador, pero el proceso se prolongó porque ese país no lo aceptaba. García solicitó entonces ante un tribunal que lo enviaran directamente a Venezuela para acelerar su salida de la cárcel, aun cuando conocía los riesgos que implicaba regresar con una orden de captura vigente.

El opositor relató que su decisión también estuvo influida por el caso de un compañero de prisión nicaragüense que llevaba un año y tres meses esperando una resolución similar.

Interrogado por los cuerpos de seguridad venezolanos

García llegó a Venezuela el último día de septiembre y fue recibido, junto con otros deportados, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Guardia Nacional.

Las autoridades revisaron los antecedentes de cada persona. El exalcalde observó cómo se llevaban detenido a un militar que había desertado y permaneció varias horas a la espera de que decidieran qué hacer con él.

Durante ese tiempo fue interrogado y le preguntaron qué había ido a hacer a Venezuela. Finalmente, los funcionarios lo dejaron en libertad, pese a que la orden de captura en su contra seguía vigente.

García considera que su liberación responde a lineamientos que permitirían el regreso de dirigentes políticos que permanecían en el exilio. Como antecedente, mencionó el caso de Gustavo Marcano, otro exalcalde venezolano que regresó al país en un vuelo comercial sin enfrentar inconvenientes.

Críticas a Trump y exigencia de elecciones

El exalcalde celebró la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, pero cuestionó las prioridades de la administración de Donald Trump en Venezuela. Afirmó que Washington ha dado mayor importancia a los intereses económicos, petroleros y comerciales que a la democratización del país.

Agradeció la actuación estadounidense contra Maduro, aunque criticó el trato dispensado al liderazgo de María Corina Machado y la falta de avances suficientes en asuntos como la liberación plena de los presos políticos y la definición de un cronograma electoral.

También expresó preocupación por la situación de los venezolanos que viven en Estados Unidos bajo la presión de las políticas migratorias de Trump. Dijo que muchos de sus familiares y amigos permanecen en un estado constante de incertidumbre y temor.

“Salimos del país por temor al régimen y en Estados Unidos nos encontramos con la misma persecución”, afirmó.

Apoya a María Corina Machado

Aunque ya no milita en Primero Justicia, García aseguró que mantiene vínculos con integrantes de esa organización y continúa comprometido con la causa democrática. También manifestó su respaldo a Machado, cuyo liderazgo considera sólido dentro de Venezuela.

Sobre las negociaciones entre el chavismo y sectores políticos en el marco del proceso impulsado por Washington, dijo confiar en que los avances puedan abrir el camino a elecciones presidenciales, aunque reconoció que los resultados no llegan con la rapidez que espera la población.

El exalcalde señaló que la presión ciudadana puede contribuir a acelerar una transición democrática y sostuvo que los venezolanos muestran mayor disposición a expresar su descontento.

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