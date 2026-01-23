ICE detuvo a un exalcalde y perseguido político venezolano en Cincinnati

Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron este viernes al exalcalde venezolano Carlos García Odón, denunciaron fuentes vinculadas al entorno político del dirigente opositor venezolano.

García, quien gobernó el municipio Libertador del estado Mérida entre 2013 y 2017, fue retenido durante un procedimiento rutinario en la ciudad de Cincinnati, a pesar de que, según sus allegados, contaba con estatus migratorio activo en el país norteamericano.

La presidenta del partido opositor Primero Justicia, María Beatriz Martínez, calificó la detención como parte de una persecución política que ha marcado la trayectoria de García desde su salida de Venezuela.

Martínez señaló que el exalcalde tenía asilo y permiso de trabajo vigentes hasta 2030, pero aun así fue detenido por agentes de ICE sin que se conozcan públicamente las razones claras del arresto.

#URGENTE Alertamos sobre la detención de Carlos García, exalcalde de Mérida y perseguido político del régimen venezolano, por parte del @ICEgov en Cincinnati.



A pesar de tener asilo y permiso de trabajo vigente hasta 2030, fue detenido hoy #23Ene, por dos funcionarios que se lo… pic.twitter.com/JsmCzxW5Ol — María Beatriz Martínez (@MBMartinezR) January 23, 2026

La esposa de García, Gaby Duarte, expresó en redes sociales su preocupación por la posible deportación de su esposo a Venezuela, donde su vida y libertad correrían peligro.

“Es un perseguido político, tuvimos que salir de Venezuela porque fue despojado de su cargo, amenazado y existía una intención real de encarcelarlo por oponerse al régimen. Llegamos a Estados Unidos buscando protección. Nuestro mayor miedo es que sea deportado. Volver a Venezuela no es seguro”, aseguró Fuarte.

Duarte aseguró que la familia salió del país sudamericano en busca de protección debido al contexto político y al riesgo de represión tras la destitución de García por parte del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en 2017.

En 2017, el TSJ decretó el cese de funciones de García y lo sancionó con una pena de prisión por desacato, por no cumplir órdenes relacionadas con las protestas antigubernamentales de ese año.

La actuación en su momento fue repudiada por sectores de la oposición como una muestra de judicialización de la política en Venezuela.

Organizaciones de venezolanos en el exterior y defensores de derechos humanos han llamado a que las autoridades migratorias estadounidenses revisen el caso y consideren la situación de riesgo que enfrentaría García de ser deportado a su país de origen.

Si Carlos es deportado de EEUU, Delcy Rodríguez y su fiscal lo encerrarán en un Centro de Tortura del cártel. https://t.co/Fqzub2WhBI — Carla Angola TV (@carlaangola) January 23, 2026

Recibimos la noticia de la detención de Carlos García por parte de ICE, en Estados Unidos.

Carlos García fue nuestro Alcalde de Mérida y fue la persecución política lo que lo obligó a irse.

Al igual que muchos justicieros,tuvo que dejarlo todo y comenzar de cero en otro país. pic.twitter.com/GGe4CXqcNw — Edinson Ferrer Arteaga (@EdinsonFerrerA) January 23, 2026

