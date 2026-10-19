Pronóstico del clima en Nueva York para este lunes 19 de octubre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a sentir rondará los 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 12.43 mph en el día y los 16.16 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:11 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:10 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 64 grados Fahrenheit (9 y 18 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.