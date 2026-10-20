Antonio Banderas se une a Nicolas Cage en “True Detective”

Antonio Banderas compartirá pantalla por primera vez con Nicolas Cage en la quinta temporada de “True Detective”, la serie antológica de HBO que prepara una nueva historia ambientada en Jamaica Bay, Nueva York. La incorporación del actor español se dio a conocer el 16 de octubre y suma otro nombre de peso a una producción que volverá a contar con Issa López al frente.

Según informó “Variety”, Banderas interpretará a Rai García, mientras que Cage dará vida a Henry Logan. Por ahora, HBO no ha revelado detalles sobre la trama ni ha precisado cómo se relacionarán ambos personajes en esta nueva entrega.

La producción tiene previsto comenzar el rodaje en 2027. López regresará como showrunner, además de desempeñarse como directora, guionista y productora ejecutiva, después de encabezar la cuarta temporada, protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis.

Un equipo de productores con nombres conocidos

Banderas y Cage no se limitarán a interpretar a los protagonistas, pues también participarán como productores ejecutivos. A ellos se suman Daniel Zelman, Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Steve Golin, Richard Brown y Cary Joji Fukunaga.

El equipo también contará con Nic Pizzolatto, creador de la serie, y Matthew McConaughey y Woody Harrelson, protagonistas de la primera temporada, quienes figuran entre los productores ejecutivos del proyecto.

La continuidad de “True Detective” responde al buen desempeño de la franquicia. La cuarta temporada, titulada “True Detective: Night Country”, se convirtió en la más vista de la historia de la serie, con 12,7 millones de espectadores. Además, la producción acumula 41 nominaciones a los premios Emmy y seis victorias.

Aunque todavía faltan detalles sobre el argumento y el resto del reparto, la llegada de Banderas y Cage marca un nuevo capítulo para una ficción que ha renovado sus historias y protagonistas en cada entrega.

Los próximos proyectos de Antonio Banderas

La participación en “True Detective” se suma a una etapa activa para el actor malagueño. Recientemente interpretó a José Vatel en “Tony” y presentó “Up Against It” en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Además, Antonio Banderas protagonizará “Cortés”, un largometraje centrado en la historia del conquistador español Hernán Cortés. Entre sus próximos proyectos también figuran “Armadillo United”, en la que compartirá pantalla con Danny Trejo, y “Unmerciful Good Fortune”.

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