La mansión de Nicolas Cage en Malibú se está hundiendo

Este martes 8 de septiembre, se reportó que la mansión de Nicolas Cage en Malibú, California, se está hundiendo por problemas en la calle donde se encuentra. El actor compró esta casa en septiembre de 2024.

Medios como “Page Six” han compartido fotos de la propiedad, la cual tiene un gran hueco justo en la entrada de la propiedad, afectando también el garaje.

Lo que se ve en las fotos es que el asfalto y el hormigón se agrietaron y luego se derrumbaron. En el hueco quedaron objetos como un baño portátil de una obra en construcción y paneles fragmentados de una valla de privacidad.

Toda la zona fue acordonada y hay personas evaluando el sitio. Por ahora, no se ha informado la razón de este derrumbe y qué es lo que hará Cage con la situación.

No se sabe qué hará Nicolas Cage con esta propiedad. Crédito: Ethan Swope | AP

¿Cuándo compró Nicolas Cage esta propiedad?

En septiembre del 2024, se informó que Nicolas Cage pagó $10.5 millones de dólares por una propiedad en Malibú, California. Esta propiedad perteneció durante años a Lenard Liberman, cofundador de Liberman Broadcasting.

Aunque no se sabe cuál es el uso que le está dando Cage a la propiedad, sí se sabe que la casa principal tiene una extensión de 4,000 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas con varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Esta es solo una de las dos propiedades que el actor ha comprado en los últimos años, pues en marzo de este año se reportó que pagó $6.5 millones de dólares por un apartamento en Manhattan, Nueva York.

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