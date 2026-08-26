El actor español Antonio Banderas recibirá el premio Agente de Cambio en los Premios Juventud 2026 por su labor con la Fundación Lágrimas y Favores.

El intérprete recibirá este reconocimiento por su compromiso con la educación, la acción social y el desarrollo comunitario. Este reconocimiento también lo recibirán los artistas Marc Anthony, Yandel y el grupo La Oreja de Van Gogh.

Antonio Banderas ha dedicado parte de su carrera a la labor benéfica. En 2010, el actor creó la Fundación Lágrimas y Favores en su ciudad natal, Málaga, en España, con el objetivo de apoyar iniciativas culturales y educativas. Un comunicado de TelevisaUnivision señala que la fundación de Antonio Banderas ha sido un “vehículo de impacto social en Málaga que tiene como propósito fortalecer la labor solidaria durante todo el año, mediante el apoyo a iniciativas culturales y formativas, así como a organizaciones benéficas dedicadas a mejorar la calidad de vida”.

La fundación de Antonio Banderas también brinda apoyo a organizaciones benéficas como la Universidad de Málaga, Fundación CUDECA (Cuidado del Cáncer), AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), Cáritas, Fundación El Pimpi y Economato Social Corinto.

Antonio Banderas también ha sido coanfitrión del evento benéfico de la Gala Starlite para la Fundación Starlite. Lo recaudado por este evento ha beneficiado iniciativas como Niños en Alegría, que ha construido 44 escuelas en México y beneficiado a más de 75,000 niños.

El grupo La Oreja de Van Gogh también recibirá el premio ‘Agente de Cambio’ por su “compromiso con las causas sociales”. La agrupación se incorporó al proyecto ‘Guitarras Solidarias’, en apoyo a las víctimas que dejaron las inundaciones de la DANA en España en 2024.

Esta es la primera vez que los Premios Juventud se celebrarán en España. Los Premios Juventud se celebrarán el próximo jueves 3 de septiembre, en el Starlite Marbella (Andalucía, España). La premiación se transmitirá en vivo por Univision, ViX, UNIMÁS y Galavisión; a las 7P/6C/4PAC.

Los conductores de la ceremonia serán el presentador español Jesús Vázquez, la conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza y la presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina.

En el espectáculo habrá cantantes de España y Latinoamérica como Silvestre Dangond, Alleh, Elena Rose, Camila Fernández, Eladio Carrión, Ángela Aguilar, Wisin, Camilo, Yandel, Natanael Cano, Manuel Carrasco, Aria Vega, además de los grupos DND (Do Not Disturb) y Santos Bravos.

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