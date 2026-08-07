Antonio Banderas reflexiona sobre su salida de Hollywood tras un ataque cardíaco

El actor español Antonio Banderas habló sobre su regreso a su ciudad natal luego de sufrir un ataque al corazón en 2017.

Banderas decidió abandonar su vida en Hollywood luego de sufrir un ataque al corazón. Según dijo en una entrevista a la revista People, a propósito del estreno de su nueva película “Tony”, tras ese momento reflexionó sobre lo importante que era en su vida volver a sus raíces.

Antes del episodio de salud, Banderas trabajó en importantes proyectos en Hollywood y su vida se centró en Estados Unidos, aunque sabía que eso sería provisional.

“Fueron años hermosos y emocionantes. Pero siempre tuve la sensación de que aquello era provisional, que no iba a durar toda la vida. Sabía que Málaga estaba ahí, mi ciudad natal. No se suponía que debía estar en Malibú, sino en Málaga”, dijo Banderas en la entrevista.

Antonio Banderas se casó con la actriz Melanie Griffith en 1996 y ese mismo año tuvieron una hija juntos, Stella. Ambos se divorciaron en 2015 tras ser una de las parejas más queridas de Hollywood. En la entrevista con People, Banderas aseguró que mantiene una gran relación de amistad con su exesposa.

“Cuando nos separamos, siempre fuimos muy sinceros. Y ahora ella es, si no mi mejor amiga, una de ellas”, dijo en la conversación.

Actualmente, Antonio Banderas se unió al elenco de “Tony”, una biopic sobre los años de formación del fallecido chef, autor y personalidad televisiva Anthony Bourdain . La cinta está protagonizada por Dominic Sessa, actor de “The Holdovers”.

“No conocía personalmente a Anthony Bourdain, pero me pareció que [su serie de viajes Sin Reservas ] era un programa precioso que, en realidad, no trataba sobre cocina, sino sobre la vida. Y mi personaje [basado en Ciro Cozzi, el mentor de Bourdain] era un buen hombre. Era alguien que tenía algo que decir. Y yo tengo ocho restaurantes, así que también estoy un poco metido en ese mundo. Es casi imposible decir que no a un proyecto como este”, dijo Banderas. “Tony” se proyectará en cines selectos el 7 de agosto y se estrenará en todo el mundo el 21 de agosto.

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