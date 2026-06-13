SpaceX dispara nuevas fortunas y muchos hispanos ya invierten en la empresa sin saberlo

Un soldador mexicano que ganaba $28 por hora logró este viernes una fortuna que superó el millón de dólares gracias a SpaceX. Pero la historia no termina ahí: sin saberlo, millones de trabajadores en Estados Unidos, incluidos muchos hispanos, podrían tener exposición a la compañía de Elon Musk a través de sus planes de retiro 401(k).

La salida a bolsa de SpaceX devolvió los reflectores a una de las empresas más valiosas del mundo. La operación impulsó la riqueza de empleados e inversionistas tempranos, mientras millones de estadounidenses descubren que parte de sus ahorros para la jubilación podría estar ligada al crecimiento de la compañía, incluso sin haber comprado una sola acción directamente.

La empresa de Elon Musk debutó en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX con un precio de $135 por acción, recaudando $75,000 millones en la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia. Al cierre de ese primer día, las acciones subieron 19% y la compañía alcanzó una capitalización de mercado superior a $2 billones de dólares.

El soldador de México que apostó por el desarrollo de los cohetes

Juan Hernández llegó a SpaceX en 2015 con un salario de $28 la hora y un paquete inicial de acciones valuado en $10,000. Durante diez años reinvirtió parte de su salario en más acciones. Como resultado, la IPO de SpaceX incrementó su participación hasta $1,046,175. Actualmente, el trabajador suelda cohetes para Blue Origin, empresa perteneciente a Jeff Bezos.

No es el único ganador. Según análisis citado por Fortune, más de 4,400 empleados actuales y exempleados de SpaceX se convertirán en millonarios gracias a la salida a bolsa, y unos 400 podrían superar los $100 millones.

“Encontrar un buen soldador es igual de difícil que encontrar un buen desarrollador de software, si no es que más, porque hay una escasez masiva”, afirmó Ruchir Shah, director ejecutivo de Skillcat, a Fortune.

Tu 401(k) compra SpaceX aunque tú no lo hayas decidido

Sin embargo, no todo el que invierta en SpaceX va a ganar dinero. De hecho, expertos advierten que existe un riesgo silencioso: si tienes un plan de retiro con fondos de índice ligados al Nasdaq 100, tu fondo podría estar obligado a comprar acciones de SpaceX de manera automática, incluso sin que lo sepas.

El mecanismo se activó gracias a tres cambios de reglas que Nasdaq aprobó en mayo de 2026, diseñados para acelerar el ingreso de nuevas empresas al índice.

Kerry Hannon, columnista de Yahoo Finance, explicó que: “Una vez que están en el índice, los fondos tienen que comprar las acciones.” La exposición individual puede ser pequeña, pero el principio es claro: tu dinero entra sin que nadie te lo pregunte.

Además, plataformas como Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi y E-Trade de Morgan Stanley ya pusieron acciones a disposición del público el día del debut.

Los grandes ganadores: amigos, directivos y capital

El amigo y socio de décadas de Musk, Antonio Gracias, fundador de Valor Equity Partners, controla el 6.7% de las acciones Clase A, una participación valuada en $68,000 millones, según The Wall Street Journal.

Por su parte, el propio Musk, quien posee el 43% de la empresa, se convirtió en el primer trillonario de la historia al momento del debut.

La advertencia que pocos quieren escuchar

Sin embargo, la firma Morningstar publicó una valuación que fija el valor justo en $63 por acción, un 53% por debajo del precio del IPO.

El analista Nicolas Owens explicó el motivo de esta fuerte diferencia en los precios: “Incluso a $63 por acción, le damos a SpaceX mucho beneficio de la duda. Ninguno de sus principales problemas de ingeniería se ha resuelto, y no esperamos que lo estén antes de 2028.”

Esto significa que invertir hoy significa pagar el doble de lo que analistas independientes consideran su valor real.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los ganadores de la IPO de SpaceX

¿Puedo comprar acciones de SpaceX ahora?

Sí. Cotizan en Nasdaq como SPCX y están disponibles en Robinhood, Fidelity y Charles Schwab, entre otras plataformas. Aunque la oferta disponible fue rebasada por los inversionistas interesados.

¿Mi 401(k) ya tiene SpaceX?

Es posible. Si tu plan incluye fondos de índice ligados al Nasdaq 100, y SpaceX ingresa al índice, los fondos comprarán automáticamente. Consulta a tu administrador de plan.

¿Es arriesgado comprar ahora?

Morningstar califica la incertidumbre como “muy alta” y estima que el precio real es $63, no $135. Comprar ahora implica hacerlo a un sobreprecio significativo.

¿Cómo hizo Juan Hernández para acumular casi $1 millón siendo soldador?

Recibió $10,000 en acciones al entrar como empleado de tiempo completo en 2015 y reinvirtió parte de su salario durante una década. La valoración del IPO multiplicó ese capital.

Conclusión

El debut de SpaceX es en la práctica una advertencia. Para trabajadores con 401(k), el riesgo es silencioso, integrado en los fondos de índice que alimentan sus ahorros de retiro. Si SpaceX no resuelve sus desafíos técnicos antes de 2028 y la acción corrige hacia los $63 que Morningstar estima, la historia del soldador millonario podría ser la excepción y el reflejo de una catástrofe financiera para quienes compraron en el techo del valor.

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