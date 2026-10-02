Tesoro inscribe automáticamente a 60 millones de niños en las cuentas Trump, pero los $1,000 no llegan solos

El Departamento del Tesoro completó este jueves 1 de octubre la inscripción automática de más de 60 millones de niños en las Cuentas Trump. La medida permite crear una cuenta de inversión para menores de 18 años que cumplen los requisitos, pero la aportación federal de $1,000 requiere que la familia complete el proceso de reclamación.

Una cuenta puede quedar creada mediante la inscripción automática sin que el dinero federal haya sido depositado todavía. Si tu hijo cumple los requisitos, debes reclamar la cuenta para activar el proceso correspondiente y permitir posteriormente que familiares, amigos o empleadores realicen aportaciones para incrementar este fondo que los menores beneficiados podrán utilizar a partir de que cumplan 18 años.

El beneficio exige una acción adicional

Las Cuentas Trump, también conocidas como cuentas 530A, comenzaron a operar el 4 de julio de 2026. Antes del cambio, los padres o tutores debían inscribir al menor; ahora, el Tesoro crea automáticamente una cuenta para cada niño elegible que todavía no tenga una.

“Millones de niños ya se han inscrito en las Cuentas Trump. Con la inscripción automática, más de 60 millones de niños elegibles ahora tienen una cuenta lista para ser reclamada”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El gobierno busca evitar que un menor pierda aportaciones o rendimientos porque ningún adulto completó el registro. La inscripción automática continuará periódicamente para incorporar a nuevos niños elegibles, según las regulaciones temporales del Tesoro y el IRS.

Los $1,000 no son para todos

La cuenta automática está disponible para menores de 18 años con número de Seguro Social. No obstante, la aportación federal única de $1,000 está reservada para ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

“Los niños que califican para la aportación piloto de $1,000 del gobierno no recibirán esa contribución automáticamente”, advirtió Ben Henry-Moreland, planificador financiero certificado de la plataforma Kitces.com.

Para obtenerla, debes reclamar la cuenta y elegir expresamente recibir el depósito. La inscripción por sí sola no activa el dinero.

¿Por qué una Cuenta Trump puede marcar una diferencia?

Los fondos deben colocarse en inversiones autorizadas, como fondos mutuos o cotizados que sigan el S&P 500 u otro índice bursátil elegible, y generalmente no pueden retirarse durante el periodo de crecimiento, hasta el año en que el menor cumple 18 años, lo que protege el ahorro frente a gastos anticipados.

La importancia no está únicamente en el depósito federal de $1,000. Familiares, empleadores y otras personas pueden realizar aportaciones permitidas, mientras las ganancias permanecen con impuestos diferidos. Así, incluso depósitos pequeños y constantes pueden convertirse en un respaldo para la educación superior, la compra de una primera vivienda o el ahorro de largo plazo.

Cómo reclamar la Cuenta Trump

El Tesoro indica que los padres o tutores deben descargar la aplicación oficial Trump Accounts, disponible para dispositivos iOS y Android. Durante el proceso tendrán que confirmar su identidad, demostrar su relación con el menor, revisar la información y aceptar los términos.

En términos prácticos, debes:

Descargar únicamente la aplicación oficial

Verificar tu identidad y relación legal con el niño

Revisar el nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social

Aceptar las condiciones de la cuenta

Solicitar el depósito de $1,000 si el menor es elegible

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) también permite consultar información en TrumpAccounts.gov y señala que el proceso convencional mediante el Formulario 4547 puede tardar entre cinco y 10 minutos.

No reclamar la cuenta Trump limita los depósitos

Una cuenta automática puede recibir determinadas aportaciones generales de gobiernos u organizaciones filantrópicas. Sin embargo, debe ser reclamada para que familiares, amigos y empleadores puedan contribuir directamente y para que el menor reciba los $1,000 federales.

“Todavía se requerirá que las familias finalmente reclamen las cuentas de sus hijos, y no tenemos muchos detalles sobre cómo funcionará ese proceso”, señaló Madeline Brown, asociada principal de políticas del Urban Institute.

Ese paso será especialmente importante para hogares con menos tiempo, conocimientos financieros limitados o dificultades para navegar trámites tributarios. Antes de la inscripción automática, solo 5% de las familias con ingresos bajos y moderados encuestadas por la organización Commonwealth había abierto una cuenta.

Millones podrían perder el depósito

Commonwealth calcula que aproximadamente 14.4 millones de niños nacidos entre 2025 y 2028 podrían calificar para el dinero federal. Cerca de 5.8 millones pertenecen a hogares con ingresos bajos o moderados.

Si el 20% de los menores elegibles no reclama el beneficio, podrían quedar sin solicitarse alrededor de $2,880 millones durante la fase piloto. La estimación se basa en las tasas históricas de participación del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo.

La inscripción automática reduce una barrera, pero no elimina la posibilidad de perder el dinero.

Aportaciones privadas amplían el beneficio

Michael Dell y Susan Dell comprometieron $6,250 millones para aportar $250 a niños nacidos entre 2016 y 2024 que vivan en códigos postales con un ingreso medio de hasta $150,000. Esos menores no necesariamente califican para los $1,000 federales, pero podrían recibir la contribución privada.

Las nuevas reglas también permiten determinadas donaciones de acciones cotizadas. Generalmente, esos títulos deberán mantenerse durante cinco años antes de venderse, lo que abre una vía adicional para aportaciones filantrópicas a gran escala.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la inscripción a las cuentas Trump

¿Mi hijo ya tiene una Cuenta Trump?

Si es menor de 18 años, tiene un número válido de Seguro Social y no contaba con una, el Tesoro indicó que fue inscrito automáticamente.

¿La inscripción automática entrega los $1,000?

No. Debes reclamar la cuenta y solicitar la aportación. Solo califican ciudadanos estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028.

¿Cómo puedo reclamar la cuenta Trump?

Descarga la aplicación oficial Trump Accounts, verifica tu identidad y relación con el menor, revisa los datos y acepta los términos.

¿Puedo depositar dinero inmediatamente?

Primero debes reclamar y activar la cuenta. Después, familiares, amigos y empleadores podrán realizar aportaciones permitidas.

¿Puede retirarse el dinero antes de los 18 años?

Durante el periodo de crecimiento, las distribuciones están generalmente prohibidas, salvo excepciones limitadas previstas por la ley.

Conclusión

La inscripción automática a las cuentas Trump evita que millones de niños queden completamente fuera del programa, pero traslada a los padres una decisión decisiva: reclamar o no el dinero disponible. Si tu hijo reúne los requisitos, revisa la cuenta cuanto antes; postergar el trámite puede significar perder el depósito federal y años potenciales de crecimiento de la inversión.

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