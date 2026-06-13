SpaceX vale más que nunca y consolida a Elon Musk como el empresario más poderoso del mundo

El debut bursátil de SpaceX en el Nasdaq de este viernes marcó un nuevo hito en la fortuna de Elon Musk. La operación elevó su patrimonio estimado por encima de $1.1 billones de dólares y consolidó su posición como la persona más rica y con mayor influencia empresarial del planeta.

La valoración alcanzada por SpaceX no solo impulsa la fortuna de su fundador. También fortalece la presencia de Musk en sectores clave para la economía global, desde los lanzamientos espaciales y las telecomunicaciones satelitales hasta la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y las redes sociales.

La fortuna de Musk es impresionante: Este sábado supera el Producto Interno Bruto de países como México o Países Bajos. Solo sus acciones en SpaceX valen más de $823,000 millones, casi el triple del patrimonio combinado de los cofundadores de Google y Mark Zuckerberg, según estimaciones de The Washington Post.

Un solo hombre y su fortuna en cinco industrias simultáneas

En febrero de 2026, SpaceX absorbió a xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, en una fusión que creó la entidad privada más valiosa del mundo con un valor combinado de $1.25 billones de dólares antes del IPO. Como resultado, surgió una empresa que lanza cohetes, opera satélites de internet, entrena modelos de inteligencia artificial y, a través de X, alimenta esa IA con datos en tiempo real de millones de usuarios.

“SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación más ambicioso e integrado verticalmente sobre la Tierra, y fuera de ella, con inteligencia artificial, cohetes, infraestructura espacial y más”, declaró la empresa al momento de anunciar la fusión el 2 de febrero de 2026.

Tesla no forma parte de la fusión formal, pero la integración es evidente: los datos de la flota de vehículos Tesla entrenan la IA, y los sistemas de energía Megapack estabilizan el suministro eléctrico para los centros de cómputo.

¿Por qué SpaceX vale más que Amazon con menos ingresos?

La cifra choca con la realidad de los números. SpaceX reportó ingresos de aproximadamente $18,700 millones en 2025, aunque publicó una pérdida neta de casi $5,000 millones por los costos de absorber xAI. Mientras Amazon generó más de $700,000 millones. Sin embargo, al cierre del primer día de cotización, el 12 de junio, SpaceX alcanzó una capitalización de mercado de $2.17 billones, convirtiéndose en la séptima empresa más grande de Estados Unidos.

En términos de relación precio-beneficio, la apuesta de los inversores es extrema: SpaceX cotiza a casi 100 veces sus ganancias, una relación precio-ventas extrema para una empresa que, tras absorber xAI, registró una pérdida neta de casi $5,000 millones en 2025, según su propio S-1, frente a las 20-25 veces de Nvidia y 10 veces de Apple, señaló un análisis de expertos para la CNBC.

Lo que los inversores están comprando es la promesa de que Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX con millones de suscriptores activos, siga creciendo hasta convertirse en la red de telecomunicaciones más grande del planeta.

Lo que esto cambia para la comunidad hispana

Para los trabajadores latinos en Estados Unidos, el ascenso de Musk tiene consecuencias concretas que van más allá de los titulares financieros.

Starlink ya opera en México, Centroamérica y varias regiones del Caribe, llevando internet satelital a zonas rurales donde los proveedores tradicionales no llegaban. Para familias transnacionales que dependen de videollamadas y remesas digitales, esa infraestructura es cada vez más cotidiana.

Al mismo tiempo, la fusión de xAI con SpaceX consolida el control de Musk sobre Grok, el modelo de inteligencia artificial que corre dentro de X, la plataforma donde millones de hispanos consumen noticias, se comunican y hacen negocios.

Como consecuencia, quien controla la infraestructura de comunicación, en buena medida, modela los flujos de información que llegan a esas comunidades.

El límite que nadie discute abiertamente

“El IPO de SpaceX es un referéndum sobre Musk”, sostuvo un analista a la CNBC el 11 de junio. “Los inversores están siendo invitados a hacer excepciones, tanto en valoración como en la insistencia de Musk en retener entre el 80 y 85%, del control de voto sobre SpaceX”.

Morningstar estimó que el valor real en papel es de $63 por acción, la mitad del precio al que cotizó. Pero el mercado respondió con total optimismo: las acciones abrieron en $150 el día del debut y cerraron cerca de $164, con una ganancia de más del 20% en una sola jornada.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre SpaceX y la fortuna de Elon Musk

¿Cómo se convirtió Elon Musk en el primer trillonario de la historia?

El debut bursátil de SpaceX el 12 de junio de 2026 valoró sus acciones en la empresa en más de $823,000 millones. Con sus participaciones en Tesla, xAI y otras empresas, su patrimonio total supera los $1.1 billones de dólares, según Reuters y Bloomberg.

¿Qué es la fusión SpaceX-xAI y por qué importa?

El 2 de febrero de 2026, SpaceX adquirió xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, creando una entidad valorada en $1.25 billones y que une cohetes, satélites, IA y la red social X.

¿Puedo invertir en SpaceX ahora?

Sí. Las acciones cotizan en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX a través de plataformas como Fidelity, Robinhood y Charles Schwab. Sin embargo, analistas advierten que el precio de cotización duplica su valor fundamental estimado.

¿Qué relación tiene Starlink con las comunidades hispanas?

Starlink opera actualmente en México, partes de Centroamérica y el Caribe, ofreciendo internet satelital en zonas rurales sin cobertura tradicional.

¿Musk tiene control absoluto sobre SpaceX como empresa pública?

Prácticamente sí. Musk retendrá entre el 80 y 85% de los derechos de voto en SpaceX. Los accionistas comunes tendrán poder limitado sobre las decisiones estratégicas.

Conclusión

El patrimonio de Musk superará o caerá junto con las acciones de SpaceX. En el corto plazo, eso depende de si la empresa logra resolver dos problemas de ingeniería sin precedentes: un cohete Starship verdaderamente reutilizable y centros de datos operativos en órbita. Actualmente, ninguno de los dos está resuelto.

Si SpaceX no descifra esos desafíos antes de 2028, el primer trillonario de la historia podría también protagonizar la corrección de valuación más espectacular de la era moderna. Para los miles de trabajadores hispanos que ahora tienen acciones en sus planes de retiro sin haberlo pedido, ese escenario sería una pérdida catastrófica de sus ahorros.

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