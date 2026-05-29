Hijos de migrantes califican para las “Cuentas Trump” que otorgarán hasta $1,000 a niños nacidos este cuatrienio

NUEVA YORK – Las “Cuentas Trump” que otorgarán hasta $1,000 dólares a niños nacidos en este cuatrienio aplicarán a hijos de padres migrantes, aseguró una abogada experta en el tema.

Kathia Quirós, comentarista de asuntos migratorios en Telemundo, afirmó que los menores nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, independientemente del estatus de sus padres, son elegibles.

“No importa si los papás son ciudadanos, residentes, indocumentados. No importa el estatus de la mamá o el papa, importa que el niño haya nacido dentro de territorio de EE.UU.”, declaró a la cadena.

Quirós argumentó que ahorrar para el futuro es una acción que deben tomar todas las personas sin importar su situación económica.

“Involucrarnos en finanzas no es para los ricos, es para aquellos que quieren mejorar su situación económica y están dispuestos a sacrificarse y ahorrar un poquito”, añadió.

Cualquier menor que tenga menos 18 años con número de Seguro Social es elegible para las cuentas de inversión.

Información en la página web del Servicio de Rentas Internas (IRS) especifica que, si el menor cumple los requisitos y se ha abierto una cuenta, el Departamento del Tesoro (USDT) depositará la contribución inicial de $1,000 a partir del 4 de julio próximo.

Desde este jueves se pueden abrir las cuentas.

El depósito de dinero se realizará una vez que la agencia confirme con el fideicomisario inicial que la misma se encuentra activa.

Las cuentas de inversión son resultado de la aprobación en el Congreso de la ley fiscal conocida como el “Grande y Hermoso Proyecto de Ley” (“One, Big, Beautiful Bill Act” u OBBBA) que fue promulgado el 4 de julio pasado

La Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras (Ley Pública 119-21) permite a padres, tutores y otras personas autorizadas establecer estas cuentas de jubilación individual para sus hijos.

Para comenzar el proceso, el padre o encargado debe iniciar una sesión desde su cuenta del IRS a través de ID.me y enviar el Formulario 4547.

Información en la página web del programa indica que la cuenta estará a nombre del menor. El padre o tutor será el único custodio hasta que cumpla 18 años.

“No es necesario realizar aportaciones, pero puede depositar hasta $5,000 al año para maximizar el crecimiento”, explican.

Añaden que a los 18 años, la cuenta quedará a manos del joven, quien podrá continuar agregando dinero o retirar los fondos para destinarlos a fines educativos o a la compra de una vivienda, con todas las ventajas fiscales de una cuenta IRA tradicional.

Existe un límite de una cuenta por niño.

Adicional a los $1,000, una donación de $6,250 millones proveniente de la Fundación Michael & Susan Dell financiará depósitos benéficos de $250 para los niños que cumplan los requisitos en determinados códigos postales.

Ese depósito en particular estará disponible para 25 millones de niños de 10 años o menos (nacidos antes del 1 de enero de 2025) que residan en códigos postales con ingresos medios inferiores a $150,000.

Se prevé que el Tesoro realice dichas contribuciones de manera trimestral con base en los miembros de la clase calificada existentes al inicio de dicho trimestre, especifica el IRS.

También podrían estar disponibles otros depósitos benéficos basados ​​en criterios de elegibilidad, cuyos requisitos, montos y plazos se determinarán según cada programa. Una hoja de datos de Chase Bank destaca que Dalio Philanthropies se comprometió a realizar depósitos de $250 para los niños elegibles en Connecticut.

El banco detalla que los niños que reúnen los requisitos para tener una cuenta —independientemente de si hubo o no un depósito inicial— los familiares, otras personas e incluso los empleadores pueden realizar contribuciones cada año hasta alcanzar los límites anuales establecidos, hasta el final del período de crecimiento.

El límite de contribución anual de $5,000 por niño no aplica al capital inicial de $1,000 aportado por el Tesoro, ni a las contribuciones generales calificadas ni a las contribuciones calificadas por traspaso de fondos (“rollover”).

Este programa también aplicaría a niños en el territorio de Puerto Rico, donde sus residentes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Sigue leyendo: