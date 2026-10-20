Mariah Carey gana demanda por difamación que interpuso su hermano

Mariah Carey obtuvo una victoria judicial en la disputa por difamación que mantenía desde hace cinco años con su hermano, Morgan Carey. Un tribunal de Nueva York desestimó las demandas pendientes contra la cantante, relacionadas con las declaraciones que publicó sobre su familia en sus memorias “The Meaning of Mariah Carey”, lanzadas en 2020 y convertidas en un éxito editorial.

En una decisión emitida el lunes, la jueza Leslie A. Stroth, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, concluyó que Morgan no había presentado pruebas suficientes para demostrar que su hermana actuó con “malicia real” al realizar las afirmaciones que él consideraba perjudiciales para su reputación.

El fallo representa un avance importante para la intérprete de éxitos como “We Belong Together” y “Hero”, aunque el conflicto legal podría continuar. El abogado de Morgan adelantó que su cliente tiene previsto apelar la resolución, por lo que el enfrentamiento judicial entre los hermanos todavía no está necesariamente cerrado.

Morgan Carey presentó la demanda el 28 de mayo de 2021, después de la publicación de “The Meaning of Mariah Carey”. En el libro, la artista relata episodios de su infancia, experiencias personales y las dificultades que marcaron sus relaciones familiares.

El hermano de la cantante sostuvo que algunas de las afirmaciones incluidas en la autobiografía perjudicaron su reputación, que describió como “excelente e intachable”. Entre sus principales objeciones, señaló que Mariah lo había presentado como una persona violenta, había sugerido que traficaba con drogas recreativas —en referencia a la cocaína— y lo había descrito como alguien con problemas de conducta durante su niñez.

Morgan también cuestionó la manera en que la artista habría recopilado la información utilizada en el libro. Según su demanda, Mariah se apoyó parcialmente en relatos de su madre, ya fallecida, y habría priorizado el potencial comercial de las memorias por encima de la verificación de los hechos narrados.

Por estos señalamientos, Morgan reclamó una compensación económica que, según la demanda, superaba los $20 millones de dólares.

Sin embargo, el tribunal determinó que las acusaciones presentadas no cumplían con el estándar legal necesario para mantener vigentes las reclamaciones por difamación.

El elemento central de la decisión fue el requisito de demostrar la denominada “malicia real”, una exigencia que puede aplicarse en casos de difamación bajo la legislación estadounidense, especialmente cuando se trata de declaraciones relacionadas con asuntos de interés público.

En Nueva York, las disposiciones anti-SLAPP buscan proteger la participación pública y limitar determinadas demandas que pueden utilizarse para intimidar o penalizar a quienes se expresan sobre temas de relevancia pública. En este caso, el tribunal consideró que Morgan no había demostrado que su hermana publicara las afirmaciones cuestionadas sabiendo que eran falsas o actuando con un desprecio temerario por la verdad.

La jueza Stroth explicó en su resolución que el deterioro de la relación entre ambos no constituía, por sí solo, una prueba suficiente de la intención exigida por la ley.

“La demandante no ha alegado suficientemente la existencia de malicia real por parte de [Mariah]”, escribió la magistrada, según el fallo obtenido por Rolling Stone.

Tras conocerse el fallo, John Rosenberg, abogado de la cantante, expresó su satisfacción por el resultado y defendió la importancia de la resolución más allá de este caso particular.

En declaraciones a Rolling Stone, el representante legal afirmó que Carey estaba “satisfecha de que el tribunal haya reconocido que sus memorias abordan cuestiones importantes de interés público y haya desestimado por completo las demandas por difamación de su hermano”.

La parte demandante, por su parte, manifestó su desacuerdo con la resolución. Richard Altman, abogado de Morgan Carey, aseguró que considera que el fallo contradice decisiones anteriores dictadas durante el proceso.

“Discrepamos respetuosamente de la decisión de hoy, ya que es completamente incompatible con fallos anteriores en el caso”, señaló Altman en un correo electrónico.

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