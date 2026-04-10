Mariah Carey quiere deshacerse de su penthouse en Nueva York

Al mismo tiempo que Mariah Carey se prepara para el lanzamiento de un nuevo álbum, la cantante también ha decidido deshacerse de un penthouse en Nueva York que le ha pertenecido durante más de dos décadas.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces con un precio de $27 millones de dólares, esta cifra está muy por encima de los $9 millones de dólares que Carey pagó por el sitio en 1999.

En el listado, disponible en la página web de Core Real Estate, se asegura que “el ático en 90 Franklin Street ofrece una oportunidad única en el corazón de Tribeca”. También explica que es una propiedad “definida por su amplitud, luminosidad y flexibilidad, ocupa los tres pisos superiores de una de las direcciones más codiciadas del centro de Manhattan”.

Aunque se asume que Carey tendrá una significativa ganancia con la venta de la propiedad, “New York Post” agrega que la cantante tiene que cubrir muchas deudas que tiene por préstamos solicitados sobre esta residencia. El medio asegura que tiene una deuda de $18.6 millones de dólares.

El penthouse tiene una extensión de 12,728 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con ocho dormitorios, siete baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El diseño de la residencia fue hecho por Mario Buatta y sobre su disposición se dice: “Sus cuatro orientaciones inundan la casa de luz natural durante todo el día, mientras que la terraza privada en la azotea, con un espacio interior/exterior y chimenea, crea el ambiente perfecto para mañanas tranquilas y veladas memorables”.

El nuevo propietario también deberá hacerse cargo de una cuota mensual de $17,000 dólares, un pago destinado al mantenimiento del edificio de lujo donde se encuentra el penthouse. Además de las comodidades de su apartamento, también se podrá disfrutar de áreas comunes y servicios.

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