Mariah Carey prepara el lanzamiento de su álbum “oculto”

Cuando de Mariah Carey se trata, nada es igual. Especialmente luego de que ella misma confirmara que existen pasos concretos para lanzar su álbum perdido “Someone’s Ugly Daughter”, el proyecto que grabó con su banda “Chick“, y que lleva años circulando como una curiosidad casi legendaria entre sus seguidores.

La cantante lo reveló en diálogo con “Variety”, donde dejó ver mucho entusiasmo y un plan definido: “Quiero que eso ocurra, pero tengo que esperar un poco. Sólo tengo que esperar un momento y lanzarlo. Y lo voy a hacer”, aseguró.

Esa declaración, que muchos fans esperaban desde hace tiempo, llegó justo cuando Carey atraviesa una etapa particularmente mediática. La artista suma su tercera nominación consecutiva al Rock and Roll Hall of Fame, un hecho que ella misma comentó con humor: “Odiadores”, dijo entre risas antes de aclarar que jamás imaginó aparecer tantas veces entre los nominados. Este año comparte lista con figuras como Lauryn Hill, Shakira y Phil Collins.

Un año de celebraciones, homenajes y escenarios inesperados

Más allá del eco de sus nominaciones, Mariah Carey ha transitado meses cargados de momentos simbólicos. Su actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno, y el homenaje que recibió durante la Semana de los Grammy como Persona del Año por MusiCares, marcaron dos hitos que la artista recordó con enorme emoción. En esa gala, voces como Jennifer Hudson, Adam Lambert y Charlie Puth interpretaron algunos de sus temas más emblemáticos.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Foo Fighters junto a Taylor Momsen, quienes sorprendieron con versiones del mítico álbum que “Chick” grabó y que nunca vio un lanzamiento formal. “Lo mejor de la historia. Fue lo mejor que he visto. Estaba muy emocionada”, recordó la cantante, aún maravillada.

Entre reediciones y nueva música, el estudio sigue en marcha

Además del esperado lanzamiento del proyecto de “Chick”, Carey adelantó que el 25º aniversario de “Glitter” también tendrá un lugar especial este año. La artista reconoció que su relación con “Glitter” cambió con el tiempo. Antes lo rechazaba, pero ahora le guarda cariño y planea una versión deluxe o una reedición para celebrarlo. “Estamos trabajando en ello y me hace mucha ilusión”, comentó al respecto.

La cantante también aseguró que sigue grabando material nuevo y que ese proceso la mantiene especialmente motivada: “Definitivamente estoy grabando canciones nuevas y estoy muy emocionada”, dijo antes de bromear, como suele hacerlo, sobre la presión que genera cada vez que menciona un futuro álbum.

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