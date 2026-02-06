Mariah Carey inaugura los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 Milán-Cortina

La cantante Mariah Carey inauguró oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 con una interpretación en italiano.

La famosa artista encabezó el cartel de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que tuvo lugar este 6 de febrero en el San Siro Stadium de Roma. Carey decidió rendir homenaje a la cultura local con una versión de “Nel Blu, dipinto di Blu”, popularmente conocida como “Volare”. Esta canción de Domenico Modugno fue la ganadora en el festival de San Remo de 1958 y se convirtió en una de las más conocidas en Italia y un referente musical italiano en el mundo.

Por primera vez en su amplia trayectoria, Mariah Carey interpretó una canción completamente en italiano. Carey enlazó con “Nothing is Impossible”, extraído de su álbum de estudio de 2025 “Here For It All”.

La famosa cantante dio un toque de elegancia a la ceremonia al lucir un brillante vestido de Roberto Cavalli con una bufanda de plumas y un corpiño envolvente repleto de piedras brillantes. Mariah Carey no es ajena a los Juegos Olímpicos, ya que su tema “100%” formó parte de la banda sonora de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 como apoyo al equipo de EE.UU.

La cantante italiana Laura Pausini fue la encargada de interpretar el himno de Italia, siendo uno de los momentos más emotivos de la noche. Además, el tenor italiano Andrea Bocelli formó parte de la inauguración de esta importante cita deportiva. Un grupo de modelos con traje rindieron homenaje al diseñador Giorgio Armani, el hombre que redefinió el concepto de elegancia y que murió el pasado septiembre.

La inauguración contó con la presencia en el público de miembros de la realeza europea como el príncipe de Grecia, los reyes de España, los reyes de Holanda, Nora de Liechtenstein y el príncipe Alberto ha llegado procedente de Mónaco.

