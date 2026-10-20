PETA Latino arremete contra Karol G por el uso de plumas reales en sus vestuarios

PETA Latino cuestionó públicamente a la cantante colombiana Karol G por el presunto uso de plumas de aves en los vestuarios que luce durante su gira “Viajando por el Mundo TropiTour”, una elección que la organización considera incompatible con el mensaje que transmite como representante de la cultura latina.

A través de sus redes sociales, la organización compartió una fotografía de la intérprete de “Si antes te hubiera conocido” con un llamativo penacho de plumas rosadas. Junto a la imagen, publicó un mensaje dirigido directamente a la artista, en el que cuestionó la necesidad de recurrir a este tipo de elementos para sus shows.

“Karol G, eres una “Bichota”, no necesitas las plumas de nadie para demostrarlo”, escribió PETA Latino en su publicación.

La organización también reconoció la influencia de la cantante entre el público latinoamericano, pero consideró que incorporar elementos de origen animal a sus estilismos contradice esa imagen positiva.

“Nos encanta cómo representas a las latinas, pero convertir a los animales en accesorios simplemente no va contigo”, agregó el organismo.

Esta no es la primera ocasión en que la moda de la artista despierta cuestionamientos relacionados con el uso de materiales de origen animal. En julio de 2024, durante el concierto final de su gira “Mañana será bonito” en Madrid, la cantante apareció con una pieza exclusiva diseñada por la firma española Palomo Spain.

De acuerdo con la información difundida entonces, el atuendo incorporaba alrededor de 22.000 cristales Swarovski y 30 metros de plumas de avestruz.

En el caso de su actual gira, las críticas de PETA Latino se centran en la apariencia de algunas prendas y en la posibilidad de que incluyan plumas reales. Según información publicada por la revista ¡HOLA!, los diseñadores encargados de los vestuarios de la nueva gira de Karol G afirmaron que las prendas fueron elaboradas sin recurrir a materiales que impliquen crueldad animal.

Para conseguir los efectos visuales que caracterizan los looks de la artista, el equipo habría optado por materiales sintéticos y fibras textiles de alta costura, en sustitución de elementos de origen animal.

Por el momento, Karol G no ha emitido declaraciones sobre el reclamo de PETA Latino. La respuesta de la artista, si decide pronunciarse, podría aportar más información sobre los vestuarios de “Viajando por el Mundo TropiTour” y sobre las decisiones creativas detrás de su propuesta visual.

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