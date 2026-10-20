Seguro Social: tres meses con doble pago del SSI en 2027

La Administración del Seguro Social (SSA) programará un doble pago del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) en tres meses que corresponden al 2027. Se trata de un ajuste que suele causar confusiones entre los beneficiarios, pero que realmente sucede por efectos del calendario.

Los meses de abril, julio y diciembre del próximo año registran un doble depósito, el primero y último de cada mes. Sin embargo, el motivo no es la aprobación de una ayuda extraordinaria o de algún bono adicional.

La regla de la SSA es clara y establece que los pagos del SSI se entregan normalmente el primer día de cada mes. Pero si esa fecha coincide con un sábado, un domingo o un feriado federal, el dinero se adelanta al último día hábil anterior. De este modo el beneficiario recibe el dinero a tiempo.

El calendario oficial de la agencia permite identificar los tres periodos y las fechas previstas para organizar el presupuesto familiar.

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Los tres meses de 2027 con doble pago del SSI

Abril

La SSA tiene programado entregar el beneficio correspondiente a ese mes el jueves 1 de abril. El segundo depósito llegará el viernes 30 de abril y corresponderá a mayo, ya que el 1 de mayo de 2027 será sábado.

Por lo tanto, los beneficiarios no deben esperar otro depósito el sábado 1 de mayo. La mensualidad de ese mes ya se habrá entregado el último día hábil de abril.

Julio

El beneficio regular correspondiente a julio llegará el jueves 1, mientras que el depósito de agosto se adelantará al viernes 30 de julio, porque el primer día de agosto caerá domingo.

En este caso, tampoco habrá un depósito regular del SSI el domingo 1 de agosto. La agencia habrá adelantado el dinero para evitar que la fecha habitual de pago coincida con un día no laborable.

Diciembre

El pago correspondiente a diciembre de 2027 está previsto para el miércoles 1, mientras que la mensualidad de enero de 2028 se entregará el viernes 31 de diciembre.

El adelanto se debe a que el 1 de enero de 2028 será sábado y feriado federal. Por esa razón, el dinero correspondiente al primer mes de 2028 llegará antes de que termine diciembre.

Para administrar mejor los recursos, conviene anotar junto a cada depósito el mes al que pertenece. De esta manera, los beneficiarios podrán distribuir el dinero entre sus gastos y reducir el riesgo de quedarse sin fondos antes del siguiente pago programado.

El doble depósito no debe confundirse con el aumento del SSI

Existe otra modificación importante para los beneficiarios en 2027, pero es independiente de los adelantos del calendario. La SSA anunció el 14 de octubre de 2026 un Ajuste por Costo de Vida (COLA) del 3.6% para 2027, que también se aplicará al SSI.

Según la agencia, el incremento comenzará a reflejarse en los pagos del SSI el 31 de diciembre de 2026, fecha en que se entregará por adelantado la mensualidad de enero de 2027.

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