Seguro Social puede retener la mitad de tu pago de jubilación si te depositó dinero de más

Si el Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) te deposita más dinero del que te corresponde, puede cobrarte ese dinero descontando la mitad de tu pago mensual de jubilación. Estos descuentos pueden continuar hasta que devuelvas todo lo que recibiste de más.

La medida se aplica cuando la agencia identifica un pago excesivo, envía una notificación y el beneficiario no devuelve el dinero ni presenta oportunamente una solicitud que suspenda el cobro.

Para quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario, conocida como SSI, la retención mensual es del 10%.

Cuándo comienza el descuento

La SSA espera al menos 30 días después de enviar el aviso antes de comenzar a recuperar el dinero.

La notificación debe explicar por qué considera que pagó más de lo debido.

Si la persona solicita una apelación o pide que se le exima de devolver el dinero dentro de esos 30 días, la agencia detiene el cobro mientras decide sobre esa petición.

En cambio, si transcurre ese plazo sin devolución ni una solicitud que frene la recuperación, puede comenzar la retención automática mensual.

Por ejemplo, si alguien recibe un beneficio de $2,000 al mes, una retención del 50% equivale a $1,000.

En SSI, un pago de $900 tendría un descuento de $90 bajo la regla del 10%.

Qué hacer si no estás de acuerdo o no puedes pagar

Hay dos opciones distintas, según el problema.

La apelación corresponde cuando crees que no recibiste dinero de más o que la cantidad que la SSA exige devolver es incorrecta.

Su propósito es pedir que se revise esa decisión.

La solicitud de exención busca que la agencia no te obligue a devolver el pago excesivo.

Puedes presentarla si no puedes afrontar la devolución y consideras que el error no fue tu responsabilidad o que el cobro resulta injusto.

Para solicitarla se utiliza el formulario SSA-632-BK.

Puede completarse y enviarse mediante los servicios en línea de la SSA, o descargarse y remitirse por correo o fax a una oficina local.

También es posible programar una cita para realizar el trámite. La aprobación depende de la revisión del caso.

Por qué ocurren los pagos excesivos

La agencia explica que estos problemas pueden surgir cuando falta información o los datos son incorrectos.

Entre los cambios que pueden afectar un beneficio están los ingresos, el estado civil, el lugar de residencia y la capacidad para trabajar.

Los datos que deben reportarse varían según se reciban beneficios de jubilación, discapacidad, familiares, para sobrevivientes o SSI.

Mantenerlos actualizados ayuda a evitar depósitos que después deban devolverse.

La deuda puede cobrarse aunque terminen los beneficios

Dejar de recibir pagos no elimina necesariamente la obligación de devolver el dinero.

La ley permite a la institución recuperar la deuda mediante la retención de reembolsos de impuestos, determinados pagos estatales o descuentos del salario.

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