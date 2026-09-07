Trump publica mapa que sugiere que Nuevo México cambie de nombre a “Nueva América”

El presidente Donald Trump sugirió cambiar la denominación oficial del estado de Nuevo México por “Nueva América” a través de una imagen editada publicada en su cuenta de Truth Social y difundida posteriormente por la Casa Blanca a través de la red social X.

La publicación difundida por el mandatario muestra la silueta del estado con la palabra “México” tachada en color rojo, ubicando en su lugar el nombre “América”. La foto compartida por el republicano no incluye ningún texto adicional ni explicaciones adicionales.

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President Trump just posted this on Truth Social pic.twitter.com/DqCmhgGuKg — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 6, 2026

La sugerencia sobre un cambio de nombre se suma a otras medidas similares adoptadas previamente por la administración estadounidense mediante órdenes ejecutivas.

En enero de 2025, cuando inició su segundo mandato, Trump firmó un decreto para renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”, mientras que recientemente aplicó un procedimiento equivalente sobre el lago Ontario, cuerpo de agua fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, para denominarlo “Lago América”.

Asimismo, el presidente planteó la posibilidad de rebautizar el estrecho de Ormuz, vía marítima por donde transita el 20% del comercio mundial de petróleo, bajo el nombre de “estrecho de Trump”.

¿Cuáles son los límites legales y constitucionales al respecto?

Sobre la viabilidad jurídica de la propuesta sobre el territorio estatal, CNN precisó el alcance de las facultades ejecutivas en materia topográfica, al señalar que el presidente cuenta con la atribución legal para modificar nombres de accidentes geográficos dentro del Sistema de Información de Nombres Geográficos.

Sin embargo, la legislación vigente establece que el Ejecutivo no posee la competencia constitucional para alterar el nombre oficial de un estado, debido a que dicha modificación requiere un proceso legislativo interno dentro de la propia jurisdicción estatal.

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