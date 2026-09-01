Mayoría de estadounidenses rechaza que Trump cambie el nombre del lago Ontario

El intento del presidente Donald Trump de rebautizar el lago Ontario como “lago América” no convence a la mayoría de los estadounidenses. El 63% se opone al cambio de nombre, mientras solo el 14% lo respalda, según una encuesta de Ipsos/Reuters publicada este martes.

El sondeo muestra que la medida tampoco logra un respaldo mayoritario entre los propios republicanos. El 43% de los encuestados de ese partido está en contra de la decisión, frente a aproximadamente un tercio que la aprueba.

Entre los demócratas, el rechazo es todavía más marcado. Solo el 6% apoya el nuevo nombre, mientras la mayoría se mantiene en contra de la orden presidencial.

Otro 21% de los participantes dijo que no sabía qué posición adoptar sobre el cambio de nombre.

La política de Trump hacia Canadá

La encuesta sugiere que el desacuerdo con la decisión sobre el lago Ontario forma parte de una postura más amplia frente al manejo de las relaciones con Canadá.

El 68% de los estadounidenses considera que Washington debería estar dispuesto a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo con Ottawa, incluso si eso significa no obtener la mayor parte de lo que busca.

Solo el 25% cree que Estados Unidos debería mantener una posición firme frente a su vecino del norte.

La mayoría tampoco respalda una nueva escalada arancelaria. El 57% rechaza que Trump imponga más impuestos a productos canadienses, mientras que el 20% está a favor y el 21% no tiene una opinión definida.

Además, el 46% considera que Estados Unidos tiene una mayor responsabilidad por la actual disputa comercial entre ambos países. Esa fue la respuesta más frecuente entre los participantes.

La disputa comercial amenaza con aumentar

La confrontación entre Washington y Ottawa se intensificó después de que las negociaciones entre ambos gobiernos fracasaran a finales de agosto y comenzaran a aplicarse los aranceles del 50% impuestos por Trump a determinados productos canadienses.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que Canadá responderá con aranceles equivalentes “dólar por dólar” a partir del 8 de septiembre.

Trump también ha amenazado con elevar al 50% los gravámenes sobre otros productos canadienses, incluidos automóviles, autopartes y acero, a partir del 1 de enero.

Los aranceles actualmente en vigor afectan alrededor de $20,000 millones de dólares en productos canadienses. Esa cantidad aumentaría si entran en vigor los nuevos impuestos anunciados por el presidente en 2027.

El posible impacto económico también genera preocupación entre los estadounidenses. El 40% prevé que los aranceles tendrán un efecto principalmente negativo sobre su situación financiera personal, mientras solo el 4% espera un resultado mayoritariamente positivo.

Un 27% considera que los gravámenes prácticamente no tendrán impacto en sus finanzas.

La encuesta de Ipsos/Reuters se realizó entre el 28 y el 30 de agosto con 1,023 adultos estadounidenses y tiene un margen de error de 3,5 puntos porcentuales.

Sigue leyendo:

• “Lago Ontario. Ahora y siempre”: Canadá se burla de Trump tras su intento de rebautizarlo Lago América

• Google adopta “Lago América” en Maps para los usuarios de Estados Unidos

• Cómo afectará a EE.UU. la creciente guerra de aranceles entre Estados Unidos y Canadá