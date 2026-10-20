Valentina Ferrer baila hasta abajo durante un evento en CDMX

Valentina Ferrer está dando un claro ejemplo de que siempre se debe seguir adelante sin importar las circunstancias y disfrutar la vida. La modelo argentina estuvo en su evento BFF Club de la mano de Sephora recientemente en Ciudad de México y se lució bailando reguetón con toda la energía.

La expareja de J Balvin ha tratado de mantener la conexión con sus seguidoras a pesar de la reciente ruptura y, en esta ocasión, no perdió la oportunidad para entretenerse el máximo, como queda evidenciado a través de las imágenes.

Valentina Ferrer disfruta el evento con sus seguidoras

La modelo y empresaria mantuvo mucha cercanía con las mujeres que asistieron al evento, compartiendo con ellas, tomándose fotografías, pasando momentos divertidos y, lo que no podía faltar, los momentos de “perreo”. Además, les obsequió algunos souvenirs de Sephora a las asistentes.

“Hola chicas, estoy muy feliz de estar aquí en México con todas ustedes. Hoy es un día muy especial, en el cual quiero disfrutar y bailar con todas ustedes. Vamos a disfrutar y agradecer a Sephora por ser parte de todo esto”, expresó Ferrer, adelantando lo que se venía.

Valentina saca a relucir sus dotes de bailarina

El mejor momento de la noche llegó a la hora en la que sonó la música, con ritmos intensos de reguetón, que provocaron una euforia total por parte de la modelo argentina.

Ferrer coreó varios clásicos del reguetón mientras saltaba y bailaba. Asimismo, sacó a relucir sus mejores pasos al ritmo de Jowell y Randy, siguiendo los pasos de otra chica, hasta que se meneó hasta el suelo, sorprendiendo a todas las seguidoras que no sabían que tenía esos dotes de bailarina.

La modelo argentina pasó un momento especial con sus fans y un poco diferente, que le puede ayudar a distraer su mente si algunas situaciones personales le pueden aquejar.

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