NPR aclaró por qué editó el Tiny Desk de Los Tigres del Norte en el que se habla de migración

NPR tuvo que explicar la edición del concierto de Los Tigres del Norte para el formato “Tiny Desk” después de que usuarios de YouTube detectaran que la versión publicada había perdido una parte de la introducción del periodista Félix Contreras.

El fragmento eliminado abordaba los ataques contra la comunidad latina en Estados Unidos y generó cuestionamientos en redes sociales por la decisión de retirarlo justo antes de la actuación de una agrupación cuya música ha retratado durante décadas las experiencias de los migrantes.

La emisora estadounidense reconoció en un comunicado que quitó temporalmente la intervención como parte de una “revisión editorial”. También explicó que las presentaciones de “Tiny Desk” habitualmente no incluyen los comentarios de sus conductores y señaló que el discurso completo fue restituido en NPR.org.

La organización admitió, además, que el asunto abordado por Contreras es emotivo y complejo, y que afecta tanto a su audiencia como a integrantes de la propia redacción. El periodista también se pronunció en sus redes sociales mediante un video en el que explicó que, inicialmente, no estaba previsto publicar la introducción y confirmó que la versión original estaría disponible.

El mensaje de Félix Contreras antes del concierto

Antes de que Los Tigres del Norte comenzaran a tocar, Contreras, periodista cultural, productor musical y presentador, habló sobre la historia de la comunidad mexicana en Estados Unidos y recordó episodios de discriminación, cambios territoriales y deportaciones masivas.

En su intervención, hizo referencia al cambio territorial de 1848, tras la guerra entre México y Estados Unidos, así como a la Operación Espalda Mojada de la década de 1950. Su mensaje resumió la continuidad histórica de las dificultades que han enfrentado los mexicanos y sus descendientes en el país.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”, afirmó el periodista, en una declaración que adquirió especial relevancia después de que los espectadores advirtieran su ausencia en el video publicado en YouTube.

Contreras también destacó el significado de Los Tigres del Norte para las familias migrantes y el papel de sus canciones al representar sus vivencias, preservar sus raíces y defender su identidad cultural.

La canción que acompañó la polémica

La agrupación abrió su presentación con “Somos más americanos”, una canción que reivindica la identidad mexicana en Estados Unidos y recuerda que territorios que hoy pertenecen a ese país formaron parte de México antes de los cambios fronterizos del siglo XIX.

La ausencia temporal del discurso llamó la atención precisamente por la relación entre el mensaje de Contreras y el tema elegido para comenzar el concierto.

Para parte de la audiencia, retirar esas palabras significaba eliminar un contexto importante de una actuación vinculada con la historia y las experiencias de la comunidad latina.

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