J Balvin habló tras separarse de Valentina Ferrer: “A veces tropezamos”

J Balvin encontró en el escenario una manera para hablar de los momentos difíciles que atraviesa la vida. Durante una presentación en México, el cantante colombiano lanzó una reflexión sobre los tropiezos, la fuerza y la necesidad de seguir mirando hacia adelante, apenas unos días después de que se hiciera pública su separación de Valentina Ferrer.

Aunque el artista no mencionó directamente a la modelo argentina, sus palabras llamaron especialmente la atención por el momento personal que enfrenta. Frente a los asistentes, el intérprete habló de las dificultades que pueden aparecer en el camino y de la importancia de acompañarse entre personas.

“Quisiera que cada uno de ustedes quiera prender una luz, una luz de buena vibra para muchos de los que necesitamos corazón esta noche, para los que necesitamos fuerza aunque Dios no nos acompañe en el tiempo correcto. Camino de sabiduría, que aunque a veces nos tropezamos, podamos nuevamente ver el futuro”, expresó.

Sus palabras ante el público mexicano

La intervención de J Balvin tomó un tono especialmente emotivo cuando pidió a quienes estaban pasando por una situación complicada que recordaran que no estaban solos. El colombiano también describió a sus seguidores como una familia, una relación que ha construido a lo largo de su carrera.

“Así que a cada uno de ustedes, el que esté pasando por un mal momento, por una mala situación, recuerden que somos humanos, que estamos en esto, que acá hay una familia que los quiere a ustedes muchísimo. Que a ustedes los considero mi familia también. Gracias de verdad por estar esta noche conmigo”, afirmó.

Valentina Ferrer confirmó que ella y J Balvin habían decidido tomar caminos separados tras varios años de relación. La pareja comenzó su historia hace casi una década y en 2021 se convirtió en padres de Río.

El gesto que tuvo con Valentina Ferrer

A pesar de la separación, J Balvin tuvo un gesto afectuoso con Ferrer el pasado 19 de septiembre, fecha en la que la modelo cumplió 33 años. El cantante publicó entonces una galería de fotografías acompañada de un extenso mensaje dedicado a ella.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti. Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale. 🤍🌹”.

Por ahora, ninguno de los dos ha explicado públicamente los motivos de la separación.

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