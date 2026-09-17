Amazon aumenta a $20 por hora el salario inicial de algunos empleados en EE.UU.

Amazon anunció un nuevo aumento salarial para parte de su fuerza laboral en Estados Unidos. La compañía elevará a $20 por hora el salario inicial mínimo de ciertos empleados y, además, incorporará descuentos en alimentos y un nuevo beneficio bancario.

El incremento se aplicará a los empleados de tiempo completo que forman parte de las operaciones principales de Amazon y que califican para el ajuste.

El salario inicial mínimo aumentará $1 por hora hasta alcanzar los $20, mientras que el salario promedio por hora dentro de la compañía se elevará a casi $24.

El salario puede seguir aumentando durante los primeros tres años

El aumento a $20 no necesariamente representa el límite salarial para estos trabajadores.

Amazon cuenta con un esquema que contempla incrementos durante los primeros años de permanencia en la empresa.

“También tenemos un plan anual escalonado en el que el salario aumenta durante los primeros tres años que alguien está con nosotros, proporcionando un camino claro sobre cómo puede crecer su salario con el tiempo”, explicó Udit Madan, vicepresidente sénior de operaciones mundiales de Amazon.

La compañía ya había implementado un incremento salarial similar un año antes y también redujo los costos de los planes de atención médica para sus empleados estadounidenses de centros de distribución y transporte.

Empleados recibirán descuentos de hasta 20% en alimentos

El aumento salarial no fue el único beneficio anunciado.

A partir del 1 de octubre, los empleados de Amazon en Estados Unidos podrán obtener 10% de descuento en determinadas compras de supermercado realizadas en línea a través de Amazon y Whole Foods Market.

En Amazon, el descuento será aplicable a productos elegibles como alimentos frescos, artículos básicos de despensa y productos esenciales vendidos y enviados por la propia compañía.

En el sitio de Whole Foods, el 10% podrá utilizarse en artículos elegibles pedidos para entrega, incluyendo servicios de catering.

Para las compras realizadas directamente dentro de las tiendas Whole Foods, el descuento será de 20% y cubrirá prácticamente todos los productos, con excepción de las tarjetas de regalo y las bebidas alcohólicas.

Los trabajadores podrán combinar este beneficio con otras promociones, incluidos cupones y Subscribe & Save.

Amazon también agrega un beneficio bancario

La compañía anunció además que ofrecerá a sus trabajadores una membresía en First Tech Federal Credit Union.

Según Amazon, el programa brindará a los empleados que califiquen y a sus familias acceso a servicios bancarios que podrán conservar de por vida.

The Hill comparó las cifras de Amazon con las de otros grandes minoristas. Walmart reporta un salario promedio de $18.50 por hora para sus empleados de primera línea y de $27.50 para trabajadores de su cadena de suministro.

Target también señala un promedio de $18.50 para empleados de primera línea, aunque sus salarios iniciales oscilan entre $15 y $24 dependiendo del puesto y la ubicación.

Los cambios llegan después de varios años de ajustes laborales en Amazon.

En diciembre de 2024, trabajadores de siete instalaciones realizaron una huelga impulsada por el sindicato Teamsters para presionar por un acuerdo laboral.

Ese mismo mes, Amazon alcanzó un acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) que exigió implementar medidas ergonómicas en instalaciones de todo el país.

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