Burger King estrena colección exclusiva de Hello Kitty y sus amigos en la cajita King Jr.

Las cadenas de comida rápida continúan ofreciendo nuevos productos para atraer a los fanáticos de siempre y a las nuevas generaciones, como la reciente colaboración de Burger King con Hello Kitty® y sus amigos que además ofrece juguetes coleccionales y la opción de participar en la Máquina de la Garra Dorada para obtener un Hello Kitty bañado en oro.

Desde el 20 de octubre estará disponible el menú infantil Hello Kitty® y sus amigos King Jr., con un juguete a elegir entre los seis juguetes exclusivos. Se trata de un producto que llega justo después de que McDonald’s anunció su Cajita Feliz con cubos terroríficos para la temporada de Halloween.

¿Cuáles son los juguetes coleccionables?

El menú King Jr. se sirve en una caja sorpresa, con los juguetes de Hello Kitty® y sus amigos al azar. La colección incluye personajes como Hello Kitty®, My Melody™, Kuromi™, Cinnamoroll™ y Keroppi™. También se entrega una corona de Burger King y, en algunos casos, podrán descubrir un juguete especial de Hello Kitty® de color dorado para completar su colección (en restaurantes participantes, hasta agotar existencias).

¿Qué trae el menú infantil Hello Kitty® and Friends King Jr.?

Una selección de 4 o 6 piezas de nuggets de pollo , hamburguesa o hamburguesa con queso .

, o . Papas fritas o puré de manzana .

o . Una bebida.

Este menú infantil King Jr. viene en una bolsa personalizada con la temática de Hello Kitty® and Friends.

El Director de Marketing de Burger King US&C, Joel Yashinsky, destaca que en la marca están encantados de ofrecerles otra divertida y atractiva Cajita Feliz King Jr.:

“Para celebrar nuestra colaboración, incluiremos una cantidad limitada de juguetes dorados de Hello Kitty en nuestra selección de seis juguetes. Esperamos que nuestros clientes disfruten de la Cajita Feliz Hello Kitty King Jr. junto con nuestra Corona Hello Kitty de Burger King, disponible por tiempo limitado. ¡Será divertido para niños de todas las edades en Burger King!”

Por su parte, la Directora de Marca de Sanrio, Inc., Jill Koch, destaca que “incorporar a estos queridos personajes al menú infantil King Jr. de una manera tan divertida crea algo especial para que disfruten los fans de todas las edades”.

Más que un menú, una experiencia

Los clientes son el centro de esta nueva colaboración, por lo que Burger King organiza una experiencia única en California con la Máquina de la Garra Dorada en su local ubicado en 10014 Paramount Blvd., Downey, CA.

El viernes 23 de octubre, a partir de las 11:00 a. m. Quienes compren un menú King Jr. podrán probar suerte en la Máquina de la Garra Dorada personalizada para tener la oportunidad de ganar un juguete de Hello Kitty®, y un afortunado cliente podría llevarse una figura única de Hello Kitty® bañada en oro de 14 quilates, destaca BK en su sitio oficial.

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