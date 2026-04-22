El sabor de la galaxia llega a Burger King con The Mandalorian y Grogu

Star Wars es un ícono de la cultura urbana que ha calado a lo largo de las generaciones, creando fieles fanáticos que no solo consumen cine y coleccionables, sino que también se inclinan por propuestas culinarias temáticas. La última gran noticia es el nuevo menú de Burger King, inspirado en la próxima película The Mandalorian y Grogu.

Esta colaboración fusiona lo mejor de la saga galáctica con los sabores clásicos de Burger King, prometiendo una selección de platos que parecen de otro planeta. El menú estará disponible por tiempo limitado en EE. UU. a partir del próximo 4 de mayo, coincidiendo con el famoso Star Wars Day.

Joel Yashinsky, director de marketing de Burger King para Estados Unidos y Canadá, destaca que la franquicia ha marcado a generaciones: “Ahora que se acerca el estreno de The Mandalorian y Grogu, vimos la oportunidad de trasladar esa emoción directamente a nuestros restaurantes”. Según explica, la campaña ofrece una experiencia inmersiva que incluye desde envases temáticos hasta platos con sabores intensos y atrevidos.

Por su parte, Jan Coleman, vicepresidenta de Alianzas y Promociones de The Walt Disney Studios, señala: “El espíritu Hazlo a tu manera de Burger King la convierte en la marca perfecta para ayudar a los fans a celebrar el próximo estreno en cines”.

Innovación en diseño y una hamburguesa legendaria

Para esta nueva campaña, Burger King le dio un giro total a su estética con un envase en forma de casco inspirado en el cazarrecompensas más legendario de la galaxia. En su interior, la protagonista es una hamburguesa con 113 g (¼ lb) de carne 100% de res a la parrilla, acompañada de queso suizo fundido, pepinillos crujientes, tocino, lechuga y tomate. El toque final lo da la salsa barbacoa Bounty, que aporta una cremosidad ahumada extra a este platillo.

Pero la propuesta no termina ahí; estos son los tres productos estrella inspirados en la serie:

Batido de Galleta Azul de Grogu

Definida como un “remolino hiperespacial”, esta bebida es una experiencia sensorial. Posee una base de helado suave que se fusiona con un exclusivo jarabe de galleta de azúcar azul. Viene coronado con el snack predilecto de Grogu: auténticas galletas azules que aportan una textura crujiente.

Tiras de pollo al ajillo de Grogu

Estas Chicken Fries son un snack con “poder”. Se trata de piezas de carne blanca de pollo con un rebozado crujiente. Lo que las eleva es su sazón a base de parmesano y ajo, brindando un perfil de sabor intenso. Se sirven en un envase coleccionable e incluyen salsa de ajo para mojar.

Imperial Cheddar Ranch Tots

Estas pequeñas delicias de papa le hacen un guiño al Lado Oscuro. Son crujientes por fuera y esconden un interior de papa esponjosa con queso cheddar fundido y condimento ranch. Se sirven en una caja con estética imperial, ideal para los seguidores del Imperio.

Coleccionables y opciones para los más pequeños

Además de la oferta gastronómica, están disponibles cuatro diseños de tazas coleccionables que se podrán obtener con la compra del Paquete Bounty, el combo BBQ Bounty Whopper o el combo de Chicken Fries de 12 piezas.

Para los más pequeños de la casa, a partir del 28 de abril, Burger King lanza el menú King Jr. de The Mandalorian y Grogu. Este combo infantil incluye una hamburguesa o nuggets de pollo, puré de manzana, papas fritas y bebida (leche o jugo), además de un juguete temático exclusivo de la saga.

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