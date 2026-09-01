Burger King estrena el menú de Dragon Ball Super en Estados Unidos

Los fanáticos de la energía cósmica del multiverso del anime podrán disfrutar a partir del 1 de septiembre del Paquete de Poder de Dragon Ball Super, un menú temático que Burger King lanza con sabores inspirados en la cocina oriental.

Se trata de un menú ideado para complacer a los fanáticos de todas las edades, con los productos favoritos de los consumidores e ingredientes que le dan un toque oriental inspirados en el origen del anime.

El director de marketing de Burger King para Estados Unidos y Canadá, Joel Yashinsky, destaca la importancia que tiene para la marca crear experiencias más allá de la comida: «Dragon Ball Super ha inspirado a generaciones, y esta colaboración ofrece a las familias una forma divertida e inesperada de conectar con un mundo que les encanta, mientras disfrutan de nuevos e innovadores platillos que son ideales para fans de todas las edades».

Sabor a teriyaki y perlas de tapioca en el nuevo menú

Aunque la propuesta de Burger King mantiene los tradicionales nuggets, una bebida y papas fritas, el Paquete de Poder de Dragon Ball Super incorpora ingredientes populares inspirados en Asia, como la salsa con toque teriyaki y las perlas de tapioca, además de coleccionables temáticos.

El nuevo combo incluye:

Nuggets de pollo : 10 piezas suaves por dentro y crujientes por fuera, listas para mojar en la salsa Super Saiyan , elaborada con una combinación de salsas al estilo teriyaki.

: 10 piezas suaves por dentro y crujientes por fuera, listas para mojar en la , elaborada con una combinación de salsas al estilo teriyaki. Bebida temática : La limonada Dragon Ball Burst , que ofrece un sabor refrescante al combinar mango y melocotón. Esta bebida incluye perlas de tapioca con sabor a mango en alusión a las Esferas del Dragón .

: La , que ofrece un sabor refrescante al combinar mango y melocotón. Esta bebida incluye con sabor a mango en alusión a las . Acompañamiento : Papas fritas medianas, un clásico que no puede faltar en la comida rápida .

: Papas fritas medianas, un clásico que no puede faltar en la . Coleccionables: Una figura de Dragon Ball Super elegida entre un total de 6 diseños exclusivos, que incluyen a Goku, Super Saiyan God Super Saiyan Goku, Vegeta, Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta, Piccolo y Beerus.

Los guiños a la serie se aprecian en cada detalle, como el empaque edición limitada y una Corona de Dragon Ball Super.

Por su parte, el menú King Jr. con temática de Dragon Ball Super incluye una hamburguesa, una hamburguesa con queso o 4 o 6 nuggets de pollo, además de una guarnición, una bebida, una corona temática y una de las seis figuras disponibles, hasta agotar existencias.

La nueva campaña está inspirada en Dragon Ball Super, la quinta serie episódica de Dragon Ball, la exitosa franquicia de anime creada por Akira Toriyama y producida por el legendario estudio Toei Animation. Estrenada en el verano de 2015, marcó el regreso de una nueva historia después de más de 18 años, generando un éxito inmediato a nivel mundial que cautivó tanto a los fans de toda la vida como a una nueva generación de niños y adolescentes.

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