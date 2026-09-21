Lo nuevo de Dunkin: Harvest Spiced Chai Latte, café gratis y merchandising de colección

Dunkin’ comienza la semana celebrando el Día Nacional del Chai este 21 de septiembre con opciones de esta bebida para todos los gustos. Además, el 22 de septiembre regalará un millón de cafés gratis y, para el Día Nacional del Café el 29 de septiembre, regalará cafés calientes y helados.

Como lo ha hecho en oportunidades anteriores, Dunkin’ regalará un millón de bebidas el 22 de septiembre para los miembros de su programa de recompensas (Dunkin’ Rewards) a través de un código que será revelado a partir del mediodía del día del evento.

Los influenciadores gastronómicos y de lanzamientos de productos de la industria alimentaria dieron la “primicia”, algo que se ha repetido durante el 2026 desde que Dunkin’ comenzó a regalar millones de bebidas, lo cual se ha hecho viral en redes sociales como Instagram.

Día Nacional del Chai: una bebida para cada gusto

Dunkin’ le da la bienvenida al otoño celebrando el Día Nacional del Chai con su Harvest Spiced Chai Latte cubierto con espuma fría de malvavisco. Crédito: Dunkin | Cortesía

Este 21 de septiembre se celebra el Día Nacional del Chai, una bebida especiada que ha ganado enorme popularidad con el paso del tiempo. Por eso hay una fecha especial para celebrarlo y Dunkin’ tiene una opción para cada tipo de aficionado al chai.

Uno de los protagonistas de la temporada es el Harvest Spiced Chai Latte, una reconfortante mezcla de especias chai endulzadas y coco con leche, coronada con una rica espuma fría de malvavisco y una pizca de azúcar y canela.

Se trata de una opción “dulce, especiada y perfecta para saborear en las frescas mañanas de otoño; es una deliciosa manera de dar la bienvenida a la temporada”, destaca la marca en su sitio oficial.

Chai Latte de Dunkin’: esta bebida combina una mezcla endulzada de especias chai (como canela, cardamomo y nuez moscada) con leche, logrando un resultado suave y reconfortante que está delicioso tanto caliente como frío.

Día Nacional del Café

El otoño de Dunkin’ tiene aroma a café con su alianza con L.L.Bean para lanzar una línea exclusiva que combina la cultura cafetera con el estilo clásico de Nueva Inglaterra.

Así puedes conseguir bebidas de cortesía, accesorios de edición limitada y productos exclusivos.

Paso a paso para aprovechar el Día Nacional del Café con Dunkin’ y L.L.Bean

Para el final de la semana, el centro de la atención será el Día Nacional del Café con café gratis de Dunkin’ y LL Bean. Se trata de un guiño por el lanzamiento nacional de la colaboración de productos LLBean x Dunkin’ y el lanzamiento de un segundo accesorio de café de edición limitada, el bolso LLBean Coffee Tote.

El sitio oficial del Dunkin’ destaca que los miembros de Dunkin’ Rewards pueden disfrutar de un café mediano caliente o helado gratis con cualquier compra realizada a través de la aplicación Dunkin’ en el Día Nacional del Café.

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