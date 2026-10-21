Halloween 2026 en Nueva York: 6 lugares para pedir dulces gratis con los niños

La ciudad de Nueva York prepara actividades en calles cerradas al tráfico, plazas y parques donde los niños podrán disfrutar de Halloween 2026 y pedir dulces gratis.

Una de las iniciativas principales es ‘Trick-or-Streets‘, organizada por el Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT). Para este año, el programa anunció un récord de 160 calles peatonales y plazas en los cinco condados, con actividades gratuitas durante octubre. Incluso, la ciudad informó que distribuirá 75,000 caramelos.

Sin embargo, la entrega depende de la programación de cada lugar y de las existencias disponibles. Por eso, antes de salir de casa, es recomendable revisar los detalles oficiales y confirmar si habrá trick-or-treating.

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6 lugares para pedir dulces gratis de Halloween en Nueva York

1. Hillel Plaza, Brooklyn

Hillel Plaza, ubicada en Hillel Place, entre Kenilworth Place y Flatbush Avenue, figura entre los eventos principales de Trick-or-Streets. Será este 22 de octubre, de 2:00 a 6:00 pm ET.

La propuesta convertirá este espacio público en un punto de encuentro para la comunidad durante la temporada de Halloween.

2. Water Street Open Street, Staten Island

Water Street, entre Canal Street y Beach Street, será otro de los puntos destacados del programa municipal. La celebración se organiza con la Van Duzer Civic Association y NYC KidsFest.

Según la información divulgada por la Alcaldía, la actividad está programada para el 24 de octubre, de 12:00 a 5:00 pm ET y contempla entretenimiento en vivo, música, pintura facial, concursos de disfraces y propuestas para distintas edades.

3. Loreto Playground, El Bronx

En Loreto Playground, en la intersección de Morris Park Avenue y Van Nest Avenue, se celebrará la fiesta familiar Spooktacular. La actividad está será también el 24 de octubre, 12:00 a 4:00 pm ET para recibir a niños y adultos con juegos, manualidades y entretenimiento temático.

El evento aparece en el calendario de NYC Parks como gratuito y abierto al público.

4. Governors Island, Nolan Park

La celebración anual Pumpkin Point transformará Nolan Park, en Governors Island, en un espacio otoñal con miles de calabazas. La programación anunciada incluye actividades para niños, manualidades, música, pintura de calabazas y recorridos para pedir dulces en las casas históricas del parque.

El evento es gratuito y las familias, además de conseguir golosinas, podrán disfrutar de actividades al aire libre y fotografías con decoraciones de temporada. Será el 24 y 25 de octubre, ambos días en el mismo horario: 10:00 am a 5:00 pm ET.

Toma en cuenta que, aunque la entrada al evento es gratuita, el traslado en ferry puede tener costo, según el punto de salida, la hora y las condiciones del servicio.

5. Austin Street, Queens

Austin Street, en el tramo comprendido entre 71 Avenue y 71 Road, será uno de los escenarios principales de Trick-or-Streets en Queens. La actividad, que será el 25 de octubre, de 2:00 a 7:00 pm ET, cuenta con la colaboración de Neighbors for a Safer Austin Street y Hive Public Space.

La actividad municipal es gratuita y contempla actividades familiares en las calles participantes. Antes de acudir, es aconsejable comprobar qué comercios u organizadores entregarán dulces, ya que no todos los participantes tienen necesariamente la misma programación.

6. Canal Street Open Street y Division Plaza, Manhattan

En Manhattan, el tramo de Canal Street entre Orchard Street y Essex Street formará parte de las celebraciones de Trick-or-Streets. La actividad programada para el 28 de octubre, de 3:00 a 7:00 pm, se organiza junto con Canal Street Merchants Association y Closed Frame Productions.

Como ocurre con otras fechas de Trick-or-Streets, la celebración no requiere pagar entrada, pero conviene verificar qué actividades y puntos de entrega de caramelos estarán activos ese día.

Antes de salir a cualquiera de los eventos, las familias pueden seguir estas recomendaciones:

Consultar el calendario y el mapa de ubicaciones en el portal oficial de Trick-or-Streets

Confirmar si la actividad incluye expresamente trick-or-treating y si los dulces se entregarán durante todo el horario.

Llegar con tiempo, especialmente a las celebraciones del fin de semana

Revisar posibles cambios por lluvia o cancelaciones, ya que la ciudad advierte que los eventos pueden modificarse

Si el destino es Governors Island, consultar también los horarios y las tarifas del ferry

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