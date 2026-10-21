Jennifer López estaría saliendo con Brett Goldstein, actor de “Ted Lasso” y protagonista de su última película

Jennifer Lopez podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor junto a Brett Goldstein, actor británico conocido por su participación en la serie “Ted Lasso”. Según un reporte publicado por Page Six, los protagonistas de la comedia romántica “Office Romance”, de Netflix, estarían saliendo, aunque su relación sería informal y ninguno de los dos ha confirmado públicamente el supuesto romance.

Los rumores cobraron fuerza después de que la cantante, de 57 años, y Goldstein, de 46, fueran vistos llegando y marchándose en el mismo automóvil de una fiesta organizada por un representante de talentos en Los Ángeles, el pasado 16 de octubre. Aunque ambos habrían entrado al evento por separado, su coincidencia a la salida alimentó las versiones sobre una posible relación más allá de la pantalla.

Una fuente citada por Page Six aseguró que los dos artistas se están conociendo en un plan relajado y sin formalizar el vínculo. Al describir los intereses que supuestamente comparten, el informante comentó: “Lo único que tienen en común es que a ambos les gusta salir a fiestas y restaurantes”. Hasta el momento, no existe una confirmación directa de los protagonistas.

La cantante y el actor se conocieron en “Office Romance”, una comedia romántica de Netflix en la que interpretan a compañeros de trabajo que desarrollan sentimientos el uno por el otro. La cercanía entre ambos durante la promoción de la película ya había despertado comentarios entre los seguidores, especialmente después de que Lopez alabara públicamente las habilidades de su compañero para las escenas románticas.

Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live, en octubre, la artista se refirió a Goldstein con una frase que rápidamente llamó la atención y alimentó los rumores sobre su relación: “Acabo de hacer una película con Brett Goldstein y diría que es el mejor besador”.

Pese a las versiones que circularon durante la promoción de “Office Romance”, Jennifer Lopez y Brett Goldstein descartaron estar en una relación durante una entrevista concedida al programa estadounidense Today en junio.

En esa conversación, la intérprete de “On the Floor” explicó que suele enfrentarse a rumores sentimentales cada vez que comparte pantalla o aparece en público con algún compañero de trabajo.

“Nunca hay una ocasión en la que me vean con alguien o trabajando con alguien sin que intenten relacionarme con esa persona”, comentó López.

Ante las respuestas, la presentadora Savannah Guthrie les preguntó directamente si estaban juntos en la vida real. La cantante fue tajante: “No estoy saliendo con nadie”. El actor, por su parte, respaldó la respuesta con un breve “Correcto”.

La vida amorosa de Jennifer Lopez ha sido objeto de atención pública durante buena parte de su carrera. Una de sus relaciones más mediáticas fue la que mantuvo con el actor Ben Affleck, con quien comenzó a salir a principios de los años 2000.

La pareja llegó a comprometerse, pero puso fin a su relación en 2004. Años después, ambos retomaron su romance en 2021 y se casaron en 2022. Sin embargo, la segunda etapa tampoco prosperó: López solicitó el divorcio en agosto de 2024, después de aproximadamente dos años de matrimonio.

Goldstein, por su parte, mantuvo anteriormente una relación con la comediante y presentadora británica Beth Rylance. Según los reportes publicados sobre su vida privada, ambos se habrían separado en 2021.

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