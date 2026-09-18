“The JLo Show: Live in Las Vegas” llegará a CBS en Thanksgiving

“The JLo Show: Live in Las Vegas” llegará a la televisión estadounidense en una fecha muy especial. La película del concierto protagonizada por Jennifer Lopez se transmitirá por CBS la noche de Thanksgiving, el jueves 26 de noviembre, a las 8 p.m. ET, y también estará disponible en Paramount+, plataforma que ofrecerá además una versión extendida de manera exclusiva.

El especial recoge la última presentación de la residencia que Lopez realizó en Las Vegas durante su gira 2025-26.

El espectáculo debutó en The Colosseum del Caesars Palace durante la semana de Año Nuevo de 2025 y terminó el 28 de marzo después de completar 12 funciones con entradas agotadas.

Cuatro actos para recorrer la carrera de JLo

La producción llevó al público por diferentes etapas de la trayectoria de JLo, desde sus raíces en el Bronx, hasta su consolidación como una figura reconocida a nivel mundial.

El espectáculo estuvo dividido en cuatro actos, cada uno con una identidad propia. El primero fue “I’ll See You in My Dreams”, seguido por “Tales from Manhattan”, “Kiss Kiss, Kill Kill” y “Shall We Dance”.

Para llevar esta propuesta al escenario, la cantante estuvo acompañada por una orquesta completa, un conjunto vocal y 16 bailarines. El montaje también celebró más de dos décadas de música de la artista.

Entre los temas incluidos estuvieron “Waiting for Tonight”, “Jenny from the Block”, “Love Don’t Cost a Thing”, “Get Right”, “On the Floor” y “Let’s Get Loud”. El repertorio también incorporó canciones del pop contemporáneo, clásicos de Broadway y homenajes especiales a reconocidos artistas vinculados con Las Vegas.

Los números que marcaron su carrera

La trayectoria discográfica de Jennifer Lopez también tiene un lugar destacado en la producción. La cantante suma cuatro canciones que llegaron al número uno del Billboard Hot 100.

Entre ellas se encuentran “If You Had My Love”, “I’m Real” y “Ain’t It Funny”, estas dos últimas con la colaboración de Ja Rule, además de “All I Have”, junto a LL Cool J.

En cuanto a sus álbumes, Lopez consiguió dos números uno en el Billboard 200. Se trata de “JLo” y “J To Tha L-O: The Remixes”, ambos títulos construidos a partir del nombre con el que la artista se hizo mundialmente conocida.

Ahora, la última noche de su residencia en Las Vegas tendrá una nueva vida en pantalla.

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