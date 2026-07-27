Exesposo de Jennifer Lopez, Ojani Noa, recuerda que confrontó a Sean “Diddy” Combs

El exesposo de la cantante Jennifer Lopez, Ojani Noa, reveló que confrontó al productor y rapero Sean “Diddy” Combs por supuesta infidelidad de la cantante.

En una entrevista con The US Sun, Ojani Noa relató que Lopez tuvo una aventura con Sean “Diddy” Combs cuando estaban juntos.

“Me engañó con Diddy… Fue el año en que lo dejó. Seguíamos siendo amigos y habíamos decidido volver a empezar”, declaró Noa. Según dijo, López merecía ser “perdonada una vez” por sus “errores” del pasado.

De acuerdo con Noa, Lopez intentó romper con Combs, pero “él la había amenazado a ella y a su familia”.

Luego relató cómo fue el primer enfrentamiento que tuvo con Combs. “Se presentó en la fiesta de cumpleaños de su asistente en Los Ángeles. Me acerqué a él y le dije que se fuera, y me mandó a paseo. Me preguntó quién era yo, a lo que respondí: ‘Que te jodan’. Le dije que se había acostado con mi mujer”, dijo Noa en la entrevista.

Lopez se interpuso entre ambos y le dijo a Noa que Combs se iría de la fiesta, pero no lo hizo. “Me enfadé con ella y, al final de la noche, se subió a su coche y se marchó”, dijo.

Luego relató que unas semanas después Jennifer Lopez lo llamó “aterrorizada” diciéndole que Combs se presentó en su casa en Los Ángeles gritando repetidamente su nombre. Noa fue rápidamente a casa de la cantante y confrontó al rapero.

“Cuando llegué, estaba completamente oscuro y no veía a nadie, así que debía de estar escondido. Al entrar con el coche, empezó a gritarle y a decirle que sabía que yo estaba dentro”, dijo Noa.

Relató que cuando la policía llegó a la casa de López, el rapero huyó. “Ella me dijo que él tenía armas, pero yo le dije que lo iba a destrozar”, alegó. “Ella dijo que iba a llamar a la policía, pero debió ser un vecino quien los llamó, porque llegaron y Diddy salió corriendo”, dijo.

Jennifer Lopez y Ojani Noa se conocieron en 1996 y se casaron en 1997, pero su matrimonio se terminó en enero de 1998. El actor y productor relató que durante su matrimonio con Lopez, la cantante pasó mucho tiempo con Combs.

“Ella empezó a pasar cada vez más tiempo con Diddy, y yo empecé a verla cada vez menos. Entonces empezaron los rumores. Todavía tenía muchos amigos que trabajaban en hoteles de Miami que me llamaban para decirme que los habían visto juntos y que se iban de los hoteles juntos”, dijo en la conversación con The Sun.

Tras su ruptura con Noa, Jennifer Lopez sostuvo una relación con Combs. En diciembre de 1999, Lopez, Combs y el guardaespaldas de ambos se vieron involucrados en un tiroteo en Nueva York. Combs comenzó a disparar tras un altercado con otro hombre y varias personas resultaron heridas. Los dos artistas y el guardaespaldas huyeron del lugar, pero fueron atrapados pocos metros después y arrestados por la policía. Lopez fue liberada sin cargos y Combs y su guardaespaldas enfrentaron un juicio que duró semanas.

Luego la pareja asistió junta a los premios Grammy 2000, evento donde la cantante usó el legendario vestido Jungle Dress de Versace que estrenó la búsqueda de imágenes en Google. En 2001 la pareja terminó su relación y dos años después Lopez aseguró que el motivo de la ruptura fue por infidelidad de Combs.

Lopez se casó con Chris Judd en 2001 y se divorciaron en 2003. En 2004 la cantante se casó con el salsero Marc Anthony, cuyo matrimonio duró 10 años y tuvieron dos hijos juntos.

Combs actualmente enfrenta una condena de 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de transporte para ejercer la prostitución en junio de 2025.

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