Jennifer López brilla en Vogue Milán 2026 con un look inspirado en Sophia Loren

El Vogue World 2026 tuvo su parada en Milán, Italia, en esta nueva semana y Jennifer López quiso rendirle homenaje a un personaje icónico en la historia del país europeo, marcando una increíble huella a través de la actuación, Sophia Loren, a través de un atuendo y una postura que lo dejó en evidencia.

La artista estadounidense nuevamente demostró su capacidad de resaltar, sin importar el evento donde vaya, y en esta ocasión, con un vestido inspirado en la veterana actriz de 92 años nacida en la ciudad de Roma, demostrando que admiró su trayectoria en el cine y el legado que les queda a muchas mujeres sobre la superación y grandeza.

Jennifer López luce radiante con el vestido inspirado en Sophia Loren

La cantante y actriz ha escogido un espectacular diseño de Dolce & Gabbana que ha reunido algunos de los elementos más reconocibles del imaginario de la casa: corsé, encaje, transparencias, flores tridimensionales y una silueta con un volumen casi teatral; resaltando nuevamente la figura que conserva a sus 57 años.

El vestido, completamente negro, ha partido de un cuerpo corsetero de escote palabra de honor, trabajado con encaje y aplicaciones florales que han dibujado la espectacular silueta de la cantante a la perfección. De él nacía una amplia falda de inspiración ball gown, también cubierta de motivos florales negros en diferentes texturas y acabados.

El toque final de este diseño inspirado en la actriz lo transmiten los guantes transparentes que se colocó y un brillante collar con una perla color turquesa en el medio.

Sin duda, J-Lo fue una de las mejores vestidas en este evento y contó que Loren para ella es justamente eso: inspiración y otro ejemplo de empoderamiento femenino que ha de servir de inspiración a los italianos, al igual que el caso de Gina Lollobrigida. “Encarnaron a una mujer italiana sensual, bella y fuerte“, compartió López sobre lo que ve en estas dos referentes del cine, según Vogue España.

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