Jennifer López brilla en Vogue Milán 2026 con un look inspirado en Sophia Loren
La estadounidense ratificó su admiración tanto por Loren como por Gina Lollobrigida, dos referentes de la actuación italiana
El Vogue World 2026 tuvo su parada en Milán, Italia, en esta nueva semana y Jennifer López quiso rendirle homenaje a un personaje icónico en la historia del país europeo, marcando una increíble huella a través de la actuación, Sophia Loren, a través de un atuendo y una postura que lo dejó en evidencia.
La artista estadounidense nuevamente demostró su capacidad de resaltar, sin importar el evento donde vaya, y en esta ocasión, con un vestido inspirado en la veterana actriz de 92 años nacida en la ciudad de Roma, demostrando que admiró su trayectoria en el cine y el legado que les queda a muchas mujeres sobre la superación y grandeza.
Jennifer López luce radiante con el vestido inspirado en Sophia Loren
La cantante y actriz ha escogido un espectacular diseño de Dolce & Gabbana que ha reunido algunos de los elementos más reconocibles del imaginario de la casa: corsé, encaje, transparencias, flores tridimensionales y una silueta con un volumen casi teatral; resaltando nuevamente la figura que conserva a sus 57 años.
El vestido, completamente negro, ha partido de un cuerpo corsetero de escote palabra de honor, trabajado con encaje y aplicaciones florales que han dibujado la espectacular silueta de la cantante a la perfección. De él nacía una amplia falda de inspiración ball gown, también cubierta de motivos florales negros en diferentes texturas y acabados.
El toque final de este diseño inspirado en la actriz lo transmiten los guantes transparentes que se colocó y un brillante collar con una perla color turquesa en el medio.
Sin duda, J-Lo fue una de las mejores vestidas en este evento y contó que Loren para ella es justamente eso: inspiración y otro ejemplo de empoderamiento femenino que ha de servir de inspiración a los italianos, al igual que el caso de Gina Lollobrigida. “Encarnaron a una mujer italiana sensual, bella y fuerte“, compartió López sobre lo que ve en estas dos referentes del cine, según Vogue España.
Sigue leyendo: