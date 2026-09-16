Mira las selfies más trending de Jennifer López en Instagram

Aunque actualmente no esté presente en ningún proyecto en particular, Jennifer López sigue al día con sus seguidores en las redes sociales, compartiendo constantemente algunas de sus actividades y, recientemente, ha publicado muchas fotos en lo que se denominaría como su intimidad. Por lo tanto, es importante repasar sus selfies más llamativas.

La talentosa artista se ha dejado ver desde su sencillez, en su hogar, mostrando diferentes poses. La más común es frente al espejo, donde más que su figura, resalta su poderoso y cuidado rostro a los 57 años. La artista también compartió imágenes con una especie de traje de baño en un campo.

¿Cuáles serían las selfies más trending de Jennifer López?

Evidentemente, es complicado seleccionar alguna o algunas fotos favoritas de una figura femenina tan imponente como lo es J-Lo.

Sin embargo, se pueden destacar las imágenes donde aparece en una especie de campo retirado, con una primera fotografía donde luce su rostro fresco y un ángulo que resalta su pecho; además de una segunda imagen en la que se evidencia un outfit que le luce espectacular, sin dejar de estar acorde con el ambiente tranquilo.

López, en su más reciente post, hace tres días, dejó algo muy claro y fue el color blanco, como símbolo de calma, de luz y de brillo; mostrando una faceta de vestido cómodo, para cualquier evento íntimo, y otro outfit un poco más formal, donde luce evidentemente un poco más seria, sin perder su toque de personalidad con la mirada que impone mucha tranquilidad y una abertura a la altura de los senos.

¿Jennifer López aún no renueva su celular?

Un dato curioso de las distintas imágenes de Jennifer López, incluyendo las más recientes, es que fueron tomadas con su iPhone 17 Pro Max.

Eso deja claro que la cantautora optó por no renovar su celular todavía, a pesar de que la preventa del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max está disponible desde el pasado 12 de septiembre.

Sin duda alguna, la versátil artista es sinónimo de talento, belleza, humildad, estilo y un montón de atributos que dejan en claro que todo el superlativo éxito que ha conseguido a lo largo de su trayectoria no ha sido más que un éxito que ella misma se fue labrando con mucha dedicación y amor.

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