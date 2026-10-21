Latin Grammy 2026: confirman primer grupo de invitados para la ceremonia

Esta semana, la Academia Latina de la Grabación ha compartido la lista de primeros artistas confirmados para esta edición de los Latin Grammy, cuya ceremonia de premiación está programada para el 12 de noviembre.

Durante años, estos premios han reconocido lo mejor de la música latina y, por eso, es uno de los eventos más esperados e importantes de la industria.

Esta edición número 26 de los Premios Grammy tendrá como conductora a Roselyn Sánchez, quien es una actriz, cantante y modelo puertorriqueña de 53 años.

Además de anunciar quién será su conductora, la Academia también informó que se ha confirmado la participación durante la ceremonia de Anitta, Banda Los Recoditos, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Juanes, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Rosalía, Elena Rose y Xavi.

Aunque no se ha dicho directamente, se cree que estas personas serán las encargadas de las presentaciones musicales de la noche.

En la lista también está incluido Daddy Yankee, quien en esta edición fue nombrado como Persona del Año. Desde días antes de la ceremonia, el cantante puertorriqueño será parte de varios eventos conmemorativos de su carrera.

Al hacer el anuncio, la Academia explicó: “Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia”.

Por otro lado, se tiene que destacar que el compositor Edgard Barrera llegará a la ceremonia como el más nominado de la edición, pues está presente en 10 categorías. La lista de nominados fue compartida a mediados de septiembre.

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