Latin Grammy 2026: conoce la lista de nominados

Este miércoles 16 de septiembre, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación hizo pública la lista de nominados para los Latin Grammy 2026, cuya gala de premiación está programada para el 12 de noviembre.

La Academia seleccionó a los nominados entre los proyectos postulados. Entre las condiciones que debían cumplir, destaca que dichos álbumes, canciones o sencillos tienen que haber sido lanzados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Durante la ceremonia de la edición número 27 de los Latin Grammy, será protagonista el compositor mexicano Edgar Barrera, quien se consolidó como el más nominado del año con presencia en 10 categorías por el trabajo hecho, principalmente, en los proyectos de Karol G y Carín León. El mexicano está presente en las categorías más importantes de la premiación, incluyendo las categorías generales de Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

La lista de artistas más nominados de la edición la continúan CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, quienes fueron nominados en siete categorías. Silvana Estrada y Mon Laferte recibieron seis nominaciones.

Lista de nominados en las principales categorías

Álbum del Año

“EQUILIBRIVM”, Anitta

“Free Spirits”, Ca7riel & Paco Amoroso

“Taracá”, Jorge Drexler

“Vendrán suaves lluvias”, Silvana Estrada

“Tropicoqueta”, Karol G

“Femme Fatale”, Mon Laferte

“Muda”, Carín León

“La vida era más corta”, Milo J

“¿Dónde es el after?”, Rawayana

“LUX (complete works)”, Rosalía

Grabación del Año

“¿Cómo se ama?”, Jorge Drexler

“Dime”, Silvana Estrada

“Coleccionando heridas”, Karol G y Marco Antonio Solís

“Femme Fatale”, Mon Laferte

“Desde que te tengo”, Carín León

“La Perla”, Rosalía featuring Yahritza y su esencia

“Alma”, Elena Rose

Canción del Año

“Coleccionando heridas”, Karol G y Marco Antonio Solís

“¿Cómo se ama?”, Jorge Drexler

“Dime” – Silvana Estrada

“Femme Fatale”, Mon Laferte

“Hasta Jesús tuvo un mal día”, Ca7riel & Paco Amoroso featuring Sting

“Humano”, Juanes y Vivir Quintana

“La Perla”, Rosalía featuring Yahritza y su esencia

“Mi gran amor”, Santana featuring Becky G

“Nilo”, Zanna

“Solifican12”, Milo J

Mejor Nuevo Artista

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofía Monroy

Kendall Peña

Dora Sánchez

Aria Vega

Zeca Veloso

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

“KM0”, Pablo Alborán

“Instrucciones Para Ser Feliz”, Monsieur Periné

“(Enamorada)”, nic

“Todo Puede Convertirse En Canción”, Debi Nova

“¿Y Ahora Qué +?”, Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

“Amorío”, Esteman, Daniela Spalla

“Puerta Abierta”, Kany García

“Yo Canto 2”, Laura Pausini

“TQ+”, Reik

“Querida Yo”, Yami Safdie

Mejor Canción Pop

“A La Niña Que Fui”, Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, songwriters (Kany García)

“Amarillo”, Joaquina, songwriter (Joaquina)

“(favorito)”, nic & Raquel Sofía, songwriters (nic)

“La Perla”, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)

“Melancolía”, Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)

Mejor Interpretación Urbana/fusión urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Bizarrap & Daddy Yankee

“La Villa”, Ryan Castro, Kapo & Gangsta

“Se Lo Juro Mor”, Feid

“Dile Luna”, Karol G Featuring Eddy Lover

“Gil”, Milo J Featuring Trueno

Mejor Interpretación Reggaetón

“Contrabando”, Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

“Choque”, Bad Gyal Featuring Chencho Corleone

“Verano Rosa”, Karol G Featuring Feid

“Una Aventura”, Ozuna

“Uñas Afiladas”, Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

“Más Cara”, Bad Gyal

“Omerta”, J Balvin & Ryan Castro

“Borondo (5020 Rcrds Sessions)”, Beéle

“Tropicoqueta”, Karol G

“Do Not Disturb: Late Checkout”, Young Miko

Mejor Canción Rap/hip hop

“Antisistema”, J Noa & Trooko, songwriters (J Noa & Trooko)

“El Pana Deiby”, Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo, songwriters (Akapellah)

“Gohan y Goku”, Arcángel, songwriter (Arcángel)

“Mono”, Kase.O, Okeiflou & Tokischa, songwriters (Tokischa, Kase.O)

“Poder”, Feid & Lil Supa, songwriters (Lil Supa, Feid & Tru Comers)

Mejor Álbum Rock

“A La Mitad”, Beta

“Malicia”, Mägo De Oz

“Ceremonia”, 1915

“Shine”, Fito Páez

“La Frontera”, Viniloversus

Mejor Álgum Pop/Rock

“Mi Año Gótico”, Emmanuel Horvilleur

“JuanesTeban”, Juanes

“Tierra De Nadie”, La Vida Bohème

“Olas De Luz”, Draco Rosa

“Términos & Condiciones”, Usted Señalemelo

Mejor Álbum Salsa

“Invicto”, Charlie Cruz

“El Alma En Clave”, Luis Enrique

“El Relevo”, Luis Figueroa

“Más Que Palabras”, Grupo Niche

“Malportada”, Nathy Peluso

Mejor Álbum Cantautor

“Improviso”, Djavan

“Taracá”, Jorge Drexler

“Vendrán Suaves Lluvias”, Silvana Estrada

“Musas en Mi”, Arath Herce

“FEMME FATALE”, Mon Laferte

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