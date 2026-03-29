Latin Grammy 2026: Actualizan categorías e implementan reglas para el uso de la IA

La Academia Latina de la Grabación anunció la inclusión de nuevas categorías y reglas que se aplicarán a partir de la próxima edición de los premios Latin Grammy 2026.

Los premios Grammy 2026 se celebrarán el 12 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Las nuevas reglas tienen el objetivo de adaptar la Academia a los constantes cambios que envuelven a la industria musical.

“A medida que nuestra Academia continúa evolucionando, nuestro enfoque se mantiene firme en nuestra membresía y en la integridad de nuestro Proceso de Premiación”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, en un comunicado de prensa.

La Academia anunció que varias categorías recibirán cambio de nombre. La categoría mejor interpretación de música electrónica latina pasará a llamarse mejor interpretación de música electrónica. La categoría mejor interpretación urbana/fusión urbana se llamará mejor interpretación urbana. Por último, la categoría mejor composición clásica contemporánea pasará a llamarse mejor composición clásica.

La organización también implementó cambios en las reglas de elegibilidad de la categoría Mejor Nuevo Artista. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Academia, un artista no es elegible si ha lanzado más de tres álbumes o 25 sencillos.

“Un artista no es elegible para consideración si ha lanzado más de tres álbumes o 25 sencillos, o una combinación de álbumes y sencillos que supere estos límites. “Los sencillos que posteriormente sean incluidos como cortes de un álbum no deben contabilizarse en el total de sencillos”, especifica el comunicado de prensa.

Los criterios de elegibilidad para la categoría Mejor música para medios audiovisuales cambiaron, ya que ahora se requiere que las inscripciones elegibles incluyan material audiovisual.

Asimismo, la Academia implementó normas para regularizar la elegibilidad de canciones hechas con inteligencia artificial. Solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganar un premio. Por ende, las piezas creadas con inteligencia artificial sin la autoría humana no se considerarán para ninguna categoría.

La Academia anunció que los nominados para la edición de este año de los premios Latin Grammy 2026 se conocerán el 16 de septiembre.

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