Prince Royce arremete contra los Latin Grammy 2026 por “ignorar” la bachata

Este miércoles se dieron a conocer todos los nominados en las distintas categorías para los galardones de los Latin Grammy 2026 y, aunque la mayoría quedaron totalmente satisfechos, hubo un grupo que expresó su desacuerdo, como es el caso de Prince Royce.

El cantante estadounidense con orígenes dominicanos emitió un extenso comunicado a través de sus historias de Instagram, donde se manifiesta en nombre del género de la bachata tras considerar que no se le está dando la representación que merece.

Lista de nominados en la categoría a Mejor Álbum Merengue/Bachata

Fariana: Música para Bailar

Manerra: Todo llega

Gabriel Pagan: No era el plan

Covi Quintana: Oye eta vaina

Techy: Chula.

Sobre esas nominaciones, Royce se manifestó: “Este año, al ver los proyectos nominados a “Mejor Álbum de Merengue/Bachata, noté que no hay ni un solo álbum de bachata y que aproximadamente el 15% de las músicas en esos álbumes (seleccionados) son de bachata”.

¿Dónde está la bachata?

La interrogante que se hace el “Príncipe de la bachata” es dónde quedó ese género porque considera que solamente tomaron en cuenta a artistas que se inclinan principalmente por el merengue.

“Esto no se trata de restarle mérito al merengue, un género que también tiene que ser celebrado, respetado y protegido. Se trata de hacer una pregunta muy sencilla: Si “bachata” está en el nombre de la categoría, ¿Dónde está la representación de la bachata?

Prince Royce no se guardó nada en su mensaje. Crédito: Instagram/Prince Royce | Cortesía

Tener artistas dominicanos nominados no significa automáticamente que esté representada la bachata. Ser dominicano es una nacionalidad; la bachata es un género, una cultura y una historia con identidad propia”.

Prince Royce alza la voz por el género de la bachata

Royce quiso alzar la voz por todo el género de la bachata y manifestó que no se trata de no estar él nominado, sino de un tema de irrespeto.

“Durante décadas, la bachata ha luchado por ser respetada y por ocupar el lugar que merece en el escenario mundial. Si incluir la palabra ‘bachata’ en esta categoría pretende ser una forma de reconocer, preservar e incluir el género, entonces esa representación tiene que ir mucho más allá de simplemente poner su nombre en el título”.

Prince Royce arremete contra los Latin Grammy

“Siempre nos dicen que los premios de la Academia de Grabación no deben basarse en números de streaming, posiciones en los listados o popularidad, sino en la excelencia musical.

Pero tampoco debería convertirse en un concurso de popularidad dentro de la propia industria, donde pesen más las relaciones, las campañas o quién tiene más amigos”, concluyó el artista.

A través de las publicaciones de la Academia en las redes sociales, muchos seguidores han dejado saber su descontento tras la no nominación del álbum de Prince Royce y Romeo Santos, Better Late Than Ever.

Sigue leyendo: