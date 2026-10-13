Solo el 6% compraría una casa con las tasas hipotecarias actuales

Comprar una casa en Estados Unidos se ha vuelto más difícil para quienes necesitan financiamiento. Una encuesta de John Burns Research & Consulting revela que solo el 6% de los propietarios e inquilinos consultados aceptaría una tasa hipotecaria que oscila entre 7.5% y 7.99%, un rango cercano a las condiciones actuales del mercado.

Pero el impacto va más allá de la decisión de comprar: cuanto más alta es la tasa, menor es el monto que puedes financiar y mayor el pago mensual por la misma vivienda.

La tasa fija promedio de las hipotecas a 30 años alcanzó 7.40% el 8 de octubre, frente al 6.30% registrado un año antes, según Freddie Mac. La presión también se refleja en la actividad inmobiliaria: los contratos de compraventa pendientes cayeron 8.5% interanual en septiembre, una señal de que menos operaciones podrían llegar a concretarse.

Si planeas comprar una vivienda, compara varias ofertas y calcula la mensualidad incluyendo impuestos y seguro. Establece el límite que puedas pagar de forma sostenida, sin depender de que las tasas bajen ni de un refinanciamiento para el futuro.

El 5.5% cambiaría la decisión de compra

John Burns Research & Consulting preguntó a propietarios e inquilinos cuál era la tasa máxima que aceptarían en una hipoteca. Una encuesta arrojó que apenas 6% pagaría una tasa de 7.5% a 7.99% por una hipoteca; casi la mitad dijo que contrataría un préstamo si la tasa bajara de 5.5%.

Con esta diferencia, el 5.5% se convierte en una especie de “tasa mágica” para reactivar la demanda. Sin embargo, el reporte replicado por Yahoo Finance no detalló en su publicación el tamaño de la muestra, las fechas del sondeo ni su margen de error.

Un estudio anterior de John Burns encontró que 47% aceptaría una hipoteca con una tasa de 5% a 5.49%, frente a 13% cuando el rango era de 6.5% a 7%. Aquella encuesta se realizó entre el 5 y el 19 de septiembre de 2024 entre 1,247 propietarios e inquilinos.

La mensualidad absorbe más dinero

En números concretos, para un préstamo de $400,000 a 30 años, la mensualidad aproximada de capital e intereses sería de $2,770 con una tasa de 7.40%, frente a unos $2,270 con una de 5.5%: cerca de $500 adicionales al mes, sin contar impuestos, seguro ni cuotas de condominio. Sin embargo, el tamaño y el valor del bien adquirido no varían.

La diferencia también afecta la aprobación. Si tu ingreso no aumenta, una mensualidad mayor puede obligarte a buscar una vivienda más barata, elevar el pago inicial o reducir otras deudas antes de solicitar el préstamo.

Freddie Mac aclaró que su promedio de 7.40% se basa en préstamos convencionales conformes para compradores con crédito excelente y un pago inicial de 20%.

Nueva York soporta más presión en el crédito

El problema resulta especialmente duro en el área metropolitana de Nueva York. TD Economics calculó que el pago hipotecario de una vivienda unifamiliar de precio medio absorbía 36% del ingreso familiar medio durante el segundo trimestre de 2026, frente a 19% antes de la pandemia.

Los precios de casas unifamiliares en la región aumentaron 82% entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2026, mientras el ingreso familiar creció 29%. Esa brecha limita el alivio que puede producir una pequeña reducción de tasas.

Sin embargo, ante este entorno, esperar una hipoteca más barata no garantiza que la vivienda resulte más accesible: una recuperación de la demanda podría sostener o elevar los precios, especialmente donde la oferta nueva sigue limitada.

Las ventas ya pierden fuerza

Zillow informó que las nuevas ventas pendientes bajaron 8.5% en septiembre frente al mismo mes de 2025 y 11.2% respecto de agosto. Las ventas cerradas de viviendas existentes disminuyeron 2.5% interanual, mientras las tasas terminaron septiembre en 7.28%.

“Los compradores que están al límite consideran que el ahorro mensual de alquilar es demasiado bueno para dejarlo pasar, aunque su objetivo a largo plazo siga siendo comprar una vivienda”, señaló Mischa Fisher, economista jefe de Zillow.

La menor competencia puede abrir espacio para negociar precio, reparaciones o ayuda del vendedor con los costos de cierre. Pero ese margen no siempre compensa el costo financiero acumulado durante 30 años.

Compara antes de comprometerte

Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, sostuvo que “comparar tasas hipotecarias y obtener varias cotizaciones puede ahorrar potencialmente miles de dólares durante la vida del préstamo”.

Antes de firmar, te conviene:

Solicitar al menos tres cotizaciones el mismo día y comparar la tasa porcentual anual, no solo el interés anunciado

el mismo día y comparar la tasa porcentual anual, no solo el interés anunciado Revisar puntos y cargos , porque pagar por reducir la tasa solo conviene si conservarás el préstamo suficiente tiempo para recuperar el desembolso

, porque pagar por reducir la tasa solo conviene si conservarás el préstamo suficiente tiempo para recuperar el desembolso Calcular impuestos, seguro y mantenimiento , gastos que pueden cambiar por completo la mensualidad real

, gastos que pueden cambiar por completo la mensualidad real Negociar con el vendedor, especialmente si la propiedad lleva tiempo en el mercado o necesita reparaciones

Joel Berner, economista sénior de Realtor.com, advirtió que “los compradores de primera vivienda, sin capital acumulado de una compra anterior, son los más expuestos a las tasas hipotecarias altas”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el mercado hipotecario en EE.UU.

¿Cuál es la tasa hipotecaria promedio actual en EE.UU.?

La hipoteca fija a 30 años promedió 7.40% el 8 de octubre de 2026. La tasa a 15 años se ubicó en 6.73%, según Freddie Mac.

¿Qué significa que solo 6% compraría vivienda con las tasas actuales?

Significa que 6% de los encuestados aceptaría una tasa de 7.5% a 7.99%. No implica que exactamente 6% de toda la población vaya a comprar una casa.

¿Conviene esperar hasta que las tasas bajen a 5.5%?

No existe garantía de que bajen pronto. La decisión debe depender de tu ingreso, estabilidad laboral, plazo para permanecer en la vivienda y costo total frente al alquiler.

¿Puedo refinanciar mi hipoteca después?

Sí, si las tasas bajan y calificas, pero la refinanciación tiene costos y no está garantizada. Evita asumir una mensualidad que hoy no puedes sostener.

¿Una menor demanda ayuda a negociar un mejor precio?

Puede darte más opciones y margen para pedir una rebaja o concesiones, aunque los precios y la competencia cambian según el vecindario.

Conclusión

El verdadero riesgo de contratar una hipoteca con las tasas actuales no está solo en pagar 7.40% de interés, sino en comprar con la expectativa de que una refinanciación futura resolverá un presupuesto demasiado ajustado.

Si las tasas permanecen elevadas, necesitarás más dinero para cubrir tus gastos, mejor crédito y capacidad para sostener la mensualidad. Si bajan con rapidez, la demanda contenida podría volver antes de que los precios ofrezcan alivio.

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