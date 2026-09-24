El bono a 30 años toca máximo desde 2004 y encarece la hipoteca a casi 7%

Este jueves 24 de septiembre de 2026, el bono del Tesoro a 30 años alcanzó 5.44%, su rendimiento más alto desde 2004, mientras el costo promedio de una hipoteca fija a 30 años se encontraba en 6.95% en la última medición disponible. Este incremento eleva el riesgo de comprar o refinanciar, justo cuando la inflación y el alto costo de vida están afectando a millones de familias estadounidenses.

Además, cuando aumentan los rendimientos de los bonos del gobierno, los prestamistas suelen exigir intereses en otros créditos como préstamos para automóviles y otros créditos de largo plazo. Para los hogares con presupuestos ajustados, incluso una variación pequeña puede traducirse en mensualidades más elevadas.

¿Por qué el crédito se encarece ahora?

El rendimiento es una reacción de los mercados a cuánto debe pagar el gobierno por endeudarse. Si los inversionistas perciben mayor inflación o riesgo fiscal, exigen una compensación más alta para prestar su dinero durante las siguientes décadas. Esa presión termina convirtiéndose en un indicador para otros financiamientos, aunque las hipotecas siguen más directamente al bono del Tesoro a 10 años.

El repunte ocurrió después de que la Reserva Federal elevara el pasado 16 de septiembre su tasa de referencia a un rango de 3.75% a 4%. Aunque ambos movimientos responden a factores distintos, mantienen la presión sobre las condiciones de crédito para las personas con presupuestos restringidos.

Las hipotecas rozan otra vez el 7%

Freddie Mac informó que la hipoteca fija a 30 años promedió 6.95% durante la semana del 17 de septiembre, frente a 6.76% una semana antes. La hipoteca a 15 años promedió 6.26%, pero es una opción que, a cambio de menor interés, generalmente requiere mensualidades más altas.

Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, explicó que “el impacto en las tasas hipotecarias está directamente relacionado con los mayores rendimientos de los bonos”. También advirtió que los consumidores “no deberían esperar ninguna caída significativa en las tasas hipotecarias”.

En estas condiciones, una tasa mayor reduce el importe de una vivienda que una familia puede financiar con el mismo ingreso. También complica el refinanciamiento para propietarios que buscaban disminuir su mensualidad o extraer capital acumulado sin asumir un costo excesivo.

La señal que inquieta al mercado

El bono a 30 años funciona como una prueba de confianza sobre la inflación, las finanzas públicas y el crecimiento a largo plazo. Ed Al-Hussainy, gestor de cartera de Columbia Threadneedle, afirmó que “la gente se está quedando sin superlativos para el rendimiento del bono a 30 años”.

El especialista resumió la exigencia de los compradores de deuda: “Si vamos a bloquear nuestro dinero durante 30 años, necesitamos una compensación mucho mayor”. Esa postura presiona a la baja el precio de los bonos y eleva sus rendimientos, con consecuencias que pueden extenderse al crédito del consumidor.

¿Cómo puedes protegerte ante el incremento?

Si estás por solicitar una hipoteca pese a los altos precios, puedes adoptar alguna de estas recomendaciones:

Solicitar cotizaciones el mismo día para compararlas bajo condiciones similares

Preguntar por el costo y la vigencia del bloqueo de tasa

Evaluar una hipoteca a 15 años solo si la mensualidad cabe con holgura en el presupuesto

Evitar abrir tarjetas o financiar un automóvil antes del cierre de la vivienda

Lawrence Yun indicó que los consumidores no deberían esperar una caída significativa de las tasas hipotecarias en el corto plazo.

También conviene comparar la tasa anual equivalente, los puntos, las comisiones y el efectivo necesario para el cierre. Una oferta con interés aparentemente menor puede terminar costando más si incluye cargos elevados.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento en los Bonos del Tesoro a 30 años

¿El bono a 30 años determina la tasa hipotecaria?

No directamente. Las hipotecas siguen principalmente al bono a 10 años, pero el máximo del bono a 30 años refleja una presión general sobre el costo del dinero a largo plazo.

¿Cuánto promedia la hipoteca fija a 30 años?

Freddie Mac reportó un promedio de 6.95% para la semana del 17 de septiembre de 2026, frente a 6.76% en la semana anterior.

¿La Reserva Federal fija las tasas hipotecarias?

No. La Fed controla una tasa de corto plazo; las hipotecas dependen del mercado de bonos, la inflación esperada, el riesgo y los costos del prestamista.

¿Conviene esperar antes de comprar una casa?

Depende del presupuesto, la estabilidad laboral y la vivienda elegida. Esperar podría traer una tasa menor, pero también implica enfrentar cambios en precios, inventario o alquiler.

Conclusión

El máximo registrado esta semana en el bono a 30 años anticipa que el crédito podría seguir caro durante los próximos meses, especialmente cuando persisten la inflación y la preocupación por la deuda federal. Para los compradores estadounidenses, la decisión ya no está solo en el precio de la vivienda. También deben considerarse el costo completo del financiamiento y la capacidad de resistir una mensualidad alta.

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