Compradores cancelan ventas de viviendas a ritmo casi récord; así puedes negociar mejores condiciones de miles de dólares

Los compradores de vivienda en Estados Unidos están cancelando contratos a un ritmo cercano al récord, lo que podría abrir oportunidades de negociación para quienes buscan casa a mejores precios.

Un reporte de Redfin, publicado el lunes 12 de octubre de 2026, señala que el 14.5% de los acuerdos se canceló en septiembre. Ante una menor competencia en algunos mercados, los compradores pueden intentar negociar rebajas, reparaciones o aportaciones del vendedor a los gastos de cierre.

Sin embargo, conseguir mejores condiciones no convierte cualquier vivienda en una compra asequible. Según Redfin, las tasas hipotecarias superaron el 7% al terminar septiembre, mientras que el precio mediano nacional subió 1.3% interanual, hasta $393,895. Antes de presentar una oferta, calcula si puedes sostener la mensualidad y los gastos de la vivienda, no solo reunir el dinero para el pago inicial.

Las cancelaciones dan margen, pero no aseguran una rebaja

La proporción nacional de contratos cancelados en septiembre solo fue superada por marzo y abril de 2020, según Redfin. Las operaciones pueden frustrarse por problemas de financiamiento, hallazgos de la inspección o cambios de decisión del comprador.

El debilitamiento también aparece en los precios: el 60.5% de las viviendas vendidas en septiembre cerró por debajo del precio solicitado originalmente. Eso no significa que todas recibieran grandes descuentos ni establece cuánto puedes negociar.

“Para los compradores, menos competencia significa más margen para negociar”, afirmó Chen Zhao, directora de investigación económica de Redfin. La economista mencionó precio, gastos de cierre, reparaciones y aportaciones para reducir la tasa hipotecaria.

Nueva York y Nueva Jersey no tienen el mismo margen

La tendencia nacional no se reproduce igual en el área neoyorquina. El informe registra estas proporciones de cancelación para septiembre de 2026 en los mercados metropolitanos que analiza:

Nueva York: 7.7%

Condado de Nassau: 4.8%

Newark: 11.7%

New Brunswick: 11.9%

Además, el inventario de viviendas disponibles aumentó un 12.3% interanual en New Brunswick y un 9.2% en Newark, mientras cayó un 0.1% en Nueva York. Si compras en Nueva Jersey, esos aumentos justifican revisar alternativas antes de aceptar las condiciones iniciales del vendedor; no prueban que cada propiedad tenga sobreprecio.

En Nassau, Redfin todavía identifica un mercado favorable a los vendedores. Evita trasladar automáticamente una estrategia de descuentos agresivos a cualquier vecindario.

Tres formas de negociar miles sin pedir lo mismo

La negociación puede reducir el precio o el efectivo que necesitas al cierre. Son beneficios distintos: una rebaja modifica el importe de compra; una aportación a gastos de cierre ayuda con los desembolsos de la operación.

Puedes plantear estas opciones, según la propiedad y el financiamiento:

Rebaja del precio: utiliza ventas comparables y el historial del anuncio para fundamentar tu propuesta

Aportación a gastos de cierre: pregunta al prestamista qué cantidad puede admitir tu préstamo antes de negociarla

Reparaciones o un crédito: apoya la petición en la inspección y en presupuestos de los trabajos necesarios

Ejemplo: Si negocias una rebaja de $10,000 sobre una vivienda anunciada en $500,000, el precio quedaría en $490,000. No equivale a recibir $10,000 en efectivo ni a ahorrar esa cantidad inmediatamente en mensualidades.

“Ahora, el cálculo ha cambiado”, señaló Brian Connelly, agente de Redfin en Boston. Advirtió que las propiedades mal preparadas o con precios poco competitivos pueden permanecer en venta y terminar con reducciones.

La inspección puede respaldar tu petición y proteger tu dinero

Una inspección independiente permite identificar desperfectos antes de asumir la compra. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recomienda realizarla pronto para tener tiempo de evaluar problemas y resolverlos.

“Las inspecciones son para tu protección”, señala el organismo en su guía. Si aparecen daños, puedes negociar reparaciones o un crédito; el vendedor no está obligado a aceptar.

No amenaces con cancelar sin revisar el contrato.

La posibilidad de retirarte sin penalización depende de las cláusulas aplicables, incluida una condición de inspección satisfactoria. La CFPB advierte que romper un contrato puede implicar perder el depósito y afrontar otras consecuencias.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cancelaciones de compras de vivienda

¿Las cancelaciones significan que los precios están cayendo?

No necesariamente. El precio mediano nacional todavía aumentó un 1.3% interanual en septiembre, según Redfin. Las condiciones varían por mercado.

¿Puedes pedir que el vendedor pague parte de tus gastos de cierre?

Sí, puedes negociarlo. La CFPB reconoce las aportaciones del vendedor como una opción, incluso cuando sustituyen ciertas reparaciones acordadas.

¿La inspección obliga al vendedor a reparar?

No. La aceptación depende del contrato y de la negociación. Algunos préstamos pueden exigir reparaciones antes del cierre.

¿Puedes cancelar y recuperar siempre tu depósito?

No. Depende de las protecciones y obligaciones del contrato. Antes de cancelar, consulta sus condiciones con tu abogado o representante de cierre.

Conclusión

Una concesión pierde valor si al cierre no aparece como se acordó. Antes de firmar, comprueba las reparaciones, revisa las aportaciones del vendedor y verifica que los documentos reflejen las condiciones negociadas. Si encuentras diferencias, pide que se aclaren antes de comprometerte.

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