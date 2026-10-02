Tasa hipotecaria sube a 7.28%, su mayor nivel en casi 3 años y puede agregar $276 al pago mensual

Este viernes 2 de octubre, la tasa hipotecaria promedio elevó nuevamente el costo de comprar una vivienda en Estados Unidos. La tasa fija a 30 años se situó en 7.28%, medida por Freddie Mac al 1 de octubre, su nivel más alto en casi tres años, un incremento de 5.98% que puede añadir alrededor de $276 al pago mensual de un préstamo de $400,000 frente a febrero.

El incremento no es menor: la tasa pasó de 7.03% a 7.28% en una semana y acumula seis avances consecutivos. Esta diferencia puede reducir el precio máximo que puedes pagar por un inmueble o aumentar el costo mensual de un préstamo, aun cuando tus ingresos no hayan cambiado ni el bien que buscas adquirir tenga un precio mayor.

Las hipotecas dieron su mayor salto desde octubre de 2022

Freddie Mac informó este jueves que la tasa hipotecaria fija a 30 años reportó un incremento promedio de 0.25% solo en una semana y 6.34% durante el mismo periodo de 2025.

Fue el mayor aumento semanal desde octubre de 2022. La tasa también alcanzó su punto más alto desde el 22 de noviembre de 2023, cuando se ubicó en 7.29%, según The Associated Press.

7.28%: tasa fija promedio a 30 años

tasa fija promedio a 30 años 6.60%: tasa fija promedio a 15 años

tasa fija promedio a 15 años 7.03%: promedio de la semana anterior

promedio de la semana anterior 6.34%: tasa registrada un año antes

“Con las tasas hipotecarias en su trayectoria actual, el mercado inmobiliario sigue apoyándose en condiciones económicas favorables”, afirmó Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac.

El pago mensual aumenta cientos de dólares

Hacia finales de febrero, la tasa bajó brevemente hasta 5.98%. Desde entonces, el incremento de poco más de un punto porcentual añadió aproximadamente $276 mensuales al costo de financiar un préstamo de $400,000, sin contar impuestos, seguro ni cuotas de mantenimiento.

La diferencia también se observa frente al año pasado. Al combinar el aumento de la tasa con el cambio en el precio medio de la vivienda, un comprador que aporta 10% de anticipo pagaría aproximadamente $2,642 mensuales, frente a $2,364 un año antes: $278 más, o cerca de 12%, según la NAR.

En términos prácticos, son más de $3,300 adicionales al año.

Nueva York siente una presión mayor

El impacto puede ser especialmente fuerte en Nueva York, que forma parte del noreste, donde el precio medio de una vivienda usada alcanzó $556,900 en agosto, 4.3% más que un año antes.

A escala nacional, el precio medio fue de $429,100, mientras las ventas de viviendas usadas disminuyeron 2% en agosto, hasta un ritmo anual ajustado de 3.98 millones de unidades.

Las tasas elevadas, por tanto, llegan cuando los precios todavía no ceden de forma generalizada. Para muchos compradores, esperar una tasa menor puede implicar el riesgo de que la vivienda deseada se encarezca.

Los compradores comienzan a retirarse

Con estos costos, las solicitudes hipotecarias totales bajaron 6% durante la última semana reportada, su cuarta caída consecutiva. Las solicitudes destinadas específicamente a comprar vivienda retrocedieron 5% semanal y 14% frente al año anterior.

“Está claro que las tasas más altas de este otoño están provocando un retroceso en la demanda”, afirmó Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS. Añadió que los vendedores están ajustando sus expectativas de precio y ofreciendo más concesiones.

El freno ya abre una pequeña ventana de negociación. El inventario nacional alcanzó 1.62 millones de viviendas en agosto y 4.9 meses de oferta, su nivel más alto en más de una década.

“La amplia oferta de viviendas en venta está dando a los compradores mejores oportunidades para negociar”, señaló Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Cómo reducir el costo del préstamo

La tasa de 7.28% es un promedio nacional para préstamos convencionales destinados a compradores con crédito excelente y un pago inicial de 20%. La oferta que recibas puede ajustarse según tu historial crediticio, ingresos, deudas, anticipo y prestamista.

Antes de comprometerte con una hipoteca, te conviene:

Solicitar al menos tres cotizaciones y comparar tasa, costo anual total, puntos y gastos de cierre

y comparar tasa, costo anual total, puntos y gastos de cierre Mejorar tu puntaje crediticio , especialmente si todavía tienes varios meses antes de comprar

, especialmente si todavía tienes varios meses antes de comprar Probar diferentes anticipos , porque llegar a 10% o 20% puede mejorar las condiciones

, porque llegar a 10% o 20% puede mejorar las condiciones Negociar con el vendedor una reducción de precio, pago de costos de cierre o subsidio temporal de la tasa

una reducción de precio, pago de costos de cierre o subsidio temporal de la tasa Revisar con cautela una hipoteca ajustable, porque su interés inicial puede ser menor, pero posteriormente puede subir

Las hipotecas de tasa ajustable representaron 10.3% de las solicitudes, su mayor proporción desde octubre de 2025. Ofrecían tasas aproximadamente 0.80 puntos porcentuales inferiores a las fijas, aunque trasladan al comprador el riesgo de futuros aumentos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las tasas hipotecarias a 30 años del 1 de octubre, las más altas en 3 años

¿Cuál es la tasa hipotecaria promedio actual?

La hipoteca fija a 30 años promedió 7.28% al 1 de octubre de 2026, según Freddie Mac. La tasa fija a 15 años llegó a 6.60%.

¿Cuánto aumenta el pago mensual de una hipoteca con una tasa de 7.28%?

Frente a la tasa de 5.98% registrada en febrero, financiar $400,000 cuesta alrededor de $276 más al mes, sin incluir impuestos ni seguros.

¿Todos los compradores recibirán una tasa de 7.28%?

No. Tu tasa dependerá del crédito, ingreso, deudas, pago inicial, tipo de préstamo y prestamista que elijas.

¿Conviene esperar a que bajen las tasas hipotecarias para comprar?

No existe garantía de una reducción inmediata. Si decides esperar, compara el posible ahorro financiero con el riesgo de que suban los precios o desaparezca una vivienda adecuada.

¿Hay más margen para negociar una casa?

Sí. El inventario aumentó y 20.8% de los anuncios activos en Estados Unidos registró una reducción de precio en septiembre, la proporción más alta para ese mes desde 2018.

Conclusión

Si las tasas permanecen por encima del 7%, más vendedores podrían verse obligados a reducir precios o cubrir parte de los costos de cierre para cerrar operaciones. Para ti, la ventaja no estará necesariamente en esperar una caída incierta, sino en comparar préstamos y usar la menor competencia para negociar una compra que siga siendo sostenible si cambian tus ingresos o gastos.

Sigue leyendo:

– ¿Qué pasa con tus finanzas si nunca compras una casa? Así puede cambiar tu patrimonio al jubilarte

– Comprar casa puede costarte $23,686 extra al año: Haz esta cuenta antes de comprar

– Comprar casa puede costar 62% menos que rentar en estas ciudades