Trump ofrece hasta $30,000 por denunciar fraudes en programas federales

El presidente Donald Trump presentó este martes 20 de octubre un programa que ofrece recompensas de entre $10,000 y $30,000 a quienes aporten información original que permita presentar cargos criminales por fraude contra programas federales.

La iniciativa, administrada por el Departamento de Justicia y respaldada con un fondo total de $25 millones, podría beneficiar a personas de todo el país que conozcan irregularidades verificables en ayudas o servicios financiados con fondos públicos.

El Fraud Whistleblower Incentive Program (WHIP) está dirigido a fraudes relacionados con beneficios gubernamentales, atención médica y agencias federales. La información proporcionada debe ser voluntaria, veraz, completa y lo suficientemente útil para contribuir a presentar cargos criminales, por lo que presentar una denuncia no garantiza recibir la recompensa.

Esta iniciativa no contempla denuncias por intento de fraude electoral, pese a que el anuncio se produjo dos semanas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

¿Qué denuncias pueden pagar hasta $30,000?

El programa acepta información sobre delitos federales de atención médica y fraude contra beneficios administrados por los departamentos de Agricultura, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Educación, Asuntos de Veteranos y Guerra, además de la Administración de Pequeños Negocios.

Entre los posibles casos aparecen irregularidades con SNAP, desempleo, ayuda estudiantil y programas de vivienda. El Departamento de Justicia dará prioridad especial a denuncias relacionadas con hospicios, atención médica domiciliaria, guarderías y servicios especiales.

El secretario de Justicia, Todd Blanche, afirmó que WHIP “ofrece a todos la oportunidad de ser parte de la solución, ayudar a exponer el fraude y recibir rápidamente una recompensa”.

Requisitos que debe cumplir una denuncia

Para aspirar a una recompensa, debes entregar información por escrito y cooperar plenamente con los investigadores. Estos son los criterios básicos publicados por el Departamento de Justicia:

Tu participación debe ser voluntaria

La información debe ser original, verdadera y completa

No puedes haber participado activamente en el fraude denunciado

El caso debe pertenecer a una de las categorías cubiertas

La información debe conducir a la presentación de cargos criminales

Debes mantener una cooperación completa con las autoridades

Puedes presentar la información mediante el portal federal america.gov/fraud. Antes de enviarla, organiza documentos, fechas, nombres y registros que permitan verificar los hechos; evita exageraciones, acusaciones especulativas o material obtenido ilegalmente.

El pago llega antes, pero no está garantizado

El principal atractivo del programa es la rapidez para entregar la recompensa ofrecida. A diferencia de otros mecanismos, WHIP permite entregar la recompensa después de que se presenten cargos, sin esperar necesariamente una condena definitiva, el decomiso del dinero o la resolución de todas las apelaciones.

“El programa incorporará al público al aparato de combate al fraude y lo recompensará rápidamente”, sostuvo Colin M. McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude, en el comunicado oficial.

Sin embargo, el Departamento de Justicia conserva discreción exclusiva para aprobar los pagos. Incluso cuando una denuncia ayude a una investigación, no existe una garantía automática de que recibirás alguna cantidad.

Una promesa adicional de Trump que choca con las reglas

Adicionalmente, Trump sostuvo durante el anuncio que los informantes podrían recibir una comisión equivalente al 1% del dinero recuperado y aseguró que no habría límite. Sin embargo, las reglas establecidas por el Departamento de Justicia mencionan que las recompensas iniciales van de $10,000 a $30,000.

El presidente también declaró: “Yo seré el árbitro de todas estas decisiones”, al referirse a casos en que varias personas reclamen crédito por la misma información. No está claro cómo esa intervención se coordinaría con la norma que entrega al Departamento de Justicia la decisión exclusiva sobre los pagos.

WHIP tampoco elimina otros recursos. Una persona todavía podría calificar para programas adicionales, mientras que las demandas exitosas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas suelen otorgar al denunciante entre 15% y 30% de la recuperación gubernamental del dinero defraudado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la recompensa contra fraudes contra programas federales

¿Qué cubre la recompensa ofrecida por denunciar fraudes contra programas federales?

Las categorías oficiales cubren atención médica y fraude contra determinados programas y beneficios federales, pero no incluyen delitos electorales.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

La recompensa inicial puede oscilar entre $10,000 y $30,000. El monto no es automático y queda sujeto a la decisión del Departamento de Justicia.

¿Basta con presentar una sospecha?

No. Tu información debe ser original, completa y verdadera, y tiene que contribuir a que las autoridades presenten cargos criminales en un área cubierta.

¿Puedes participar si ayudaste a cometer el fraude?

Las reglas básicas excluyen a quienes participaron activamente en la conducta denunciada. También se exige cooperación total durante la investigación.

¿Dónde puedes presentar la denuncia?

El Departamento de Justicia dirige al público al portal america.gov/fraud. Revisa previamente las condiciones porque enviar información no garantiza una recompensa.

Conclusión

Si tienes información verificable que ayude a detener un fraude contra programas federales, puedes acceder a los canales que ofrece el Departamento de Justicia y obtener una jugosa recompensa.

Mientras tanto, el gobierno debe resolver también la contradicción entre el límite oficial de $30,000 y las promesas más amplias formuladas por Trump. De cualquier forma, te conviene conservar pruebas y revisar las reglas antes de actuar: una denuncia imprecisa no genera pago y puede complicar una investigación.

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