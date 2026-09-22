Desempleados en Nueva York pueden recibir hasta $869 por semana si solicitan este beneficio

Los trabajadores que pierden su empleo en el estado de Nueva York pueden solicitar hasta $869 por semana en beneficios del seguro de desempleo, aunque esta cantidad depende de sus salarios anteriores y de que cumplan los requisitos estatales. La ayuda puede extenderse durante un máximo de 26 semanas y sirve para cubrir alimentos, renta y otras facturas mientras encuentran otro empleo.

Sin embargo, no es un beneficio que se entrega automáticamente. Departamento de Trabajo de Nueva York indica que el primer pago puede tardar entre tres y seis semanas mientras revisa el expediente y determina si el trabajador es elegible. Posteriormente pagará las semanas atrasadas que correspondan.

Para acceder a este beneficio, el trabajador debe presentar su solicitud en el portal de desempleo del estado o llamar al 888-209-8124, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. También debe certificar que permanece desempleado cada semana, incluso mientras espera una decisión, para proteger los pagos que podría recibir.

El beneficio alcanza $869

El gobierno estatal elevó el beneficio semanal máximo de $504 a $869 en octubre de 2025, después de liquidar el préstamo federal de casi $7,000 millones relacionado con su fondo del seguro de desempleo.

Sin embargo, el máximo de $869 no está garantizado para todos. La cantidad que entrega a cada trabajador depende de los salarios declarados durante el periodo base.

El Departamento de Trabajo ofrece una calculadora para estimar la prestación, pero advierte que el resultado “no garantiza que será elegible” ni confirma la cantidad definitiva que recibirá el solicitante.

¿Quién puede recibir este apoyo?

Para reunir los requisitos, el trabajador generalmente debe haber perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, contar con ingresos previos suficientes, estar listo y disponible para trabajar de inmediato y buscar empleo activamente. También debe conservar un registro de sus actividades de búsqueda laboral.

Una reducción de personal, la eliminación del puesto o el cierre de una empresa pueden permitir que el trabajador reúna los requisitos. Renunciar voluntariamente o ser despedido por mala conducta puede provocar una investigación y una posible negativa en algunos casos.

La indemnización por despido también puede afectar temporalmente la elegibilidad. Si el primer pago se realiza dentro de los 30 días posteriores a la separación y su valor semanal prorrateado supera el máximo estatal, el beneficio podría retrasarse.

Documentos para solicitar el apoyo por desempleo en NY

Nueva York solicita información sobre los empleos que el trabajador tuvo durante los 18 meses anteriores. Proporcionar fechas, salarios o datos patronales incorrectos puede prolongar la revisión.

Antes de comenzar, conviene reunir:

Número de Seguro Social

Licencia de conducir o identificación de Nueva York, si está disponible

Dirección, teléfono y correo electrónico

Nombres y direcciones de los empleadores de los últimos 18 meses

Fechas de inicio y terminación de cada trabajo

Formularios W-2, recibos de pago o registros salariales

Número de registro migratorio, cuando corresponda

Formularios SF8 y SF50 para exempleados federales

Formulario DD 214 para antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas

Ruta bancaria y número de cuenta para el depósito directo

Cómo presentar la solicitud

El método recomendado es ingresar a unemployment.labor.ny.gov, crear o utilizar una cuenta NY.gov y seleccionar ‘File a claim’. El sistema solicitará el Seguro Social, un número de identificación personal y los detalles del historial laboral.

“La mejor manera de presentar la solicitud es en línea”, señala el Departamento de Trabajo. Quienes no tengan computadora pueden llamar al 888-209-8124; el centro telefónico ofrece servicios de interpretación para realizar el trámite en español.

Al finalizar, el solicitante debe guardar la confirmación y responder inmediatamente cualquier cuestionario o llamada estatal. Las demoras en entregar información pueden impedir que el Departamento de Trabajo determine oportunamente si corresponde pagar el beneficio.

Certificar cada semana protege el pago

Presentar la solicitud es solo el primer paso. El trabajador debe certificar cada semana que continúa desempleado, disponible para trabajar y buscando empleo; puede hacerlo en línea o mediante Tel-Service, en el 888-581-5812.

“Debe continuar reclamando beneficios semanales mientras permanezca desempleado”, advierte el organismo. Saltarse una certificación puede dejar esa semana sin pago, aunque el estado apruebe posteriormente la solicitud inicial.

Salvo excepciones, también deben completarse y registrarse al menos tres actividades de búsqueda laboral por semana. Las solicitudes de empleo, entrevistas, ferias laborales y talleres pueden contar, pero el registro debe conservarse durante un año.

¿Qué hacer ante un rechazo?

El trabajador que reciba una negativa del apoyo puede solicitar una audiencia dentro de los 30 días posteriores a la fecha del aviso. Mientras espera, debe continuar certificando semanalmente para preservar los pagos que podrían corresponderle si gana el caso.

En la audiencia puede presentar recibos salariales, correos electrónicos, comunicaciones del empleador, políticas internas y testigos. También tiene derecho a contratar un abogado o buscar asistencia jurídica gratuita.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre seguro de desempleo en Nueva York

¿Cuánto paga el desempleo en Nueva York?

La cantidad depende del historial salarial y puede llegar a $869 semanales. La calculadora estatal solo ofrece una estimación.

¿Cuánto tarda el primer pago?

La revisión suele tardar entre tres y seis semanas. Si el caso es aprobado, el primer depósito incluirá las semanas atrasadas elegibles.

¿Puede solicitarlo quien recibe indemnización?

Sí, pero la fecha y la cantidad del pago pueden retrasar temporalmente los beneficios. Toda indemnización debe declararse.

¿Es obligatorio buscar empleo?

Sí. Generalmente se requieren tres actividades semanales documentadas, además de disponibilidad para aceptar un trabajo adecuado.

¿Existe atención en español?

Sí. El centro telefónico ofrece interpretación y recibe solicitudes en el 888-209-8124, de lunes a viernes.

Conclusión

Después de un despido, esperar demasiado o dejar de certificar puede prolongar el periodo sin ingresos. Por ello, reunir los documentos necesarios, declarar correctamente cualquier indemnización y responder con rapidez a las comunicaciones del estado reduce el riesgo de retrasos.

Una determinación negativa tampoco representa necesariamente el final del proceso. El trabajador dispone de 30 días para solicitar una audiencia y presentar documentos o testimonios que respalden su derecho al beneficio.

Sigue leyendo:

– WIOA puede financiar hasta $5,000 para capacitarte antes de perder tu empleo

– Tengo 61 años y me despidieron antes de jubilarme: qué puedo hacer para no arriesgar mi retiro

– Cada vez más hombres jóvenes de Gen Z abandonan el mercado laboral y arriesgan sus ingresos futuros