Más de 4 millones de personas pierden la ayuda alimentaria de SNAP en EE.UU.

Más de 4 millones de estadounidenses dejaron de recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en menos de un año, mientras comienzan a aplicarse los cambios impulsados por la administración del presidente Donald Trump.

Aunque las modificaciones más importantes aún no entran en vigor, los datos preliminares ya muestran una fuerte caída en el número de beneficiarios.

La participación en SNAP cayó de 42 a 37 millones de personas

De acuerdo con datos preliminares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), retomados por NPR y citados también por Newsmax, el programa atendía a aproximadamente 42 millones de personas cada mes antes de que los republicanos aprobaran la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA).

Para abril de este año, la cifra había descendido a cerca de 37 millones, lo que representa más de 4 millones de personas menos recibiendo apoyo alimentario.

La Casa Blanca ha defendido la reforma al señalar que busca devolver a SNAP su función como un programa temporal de asistencia, reforzar los requisitos laborales para adultos aptos para trabajar, reducir los pagos indebidos y garantizar que los recursos lleguen únicamente a quienes cumplen con los criterios de elegibilidad.

Por su parte, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, aseguró durante una entrevista con Fox Business: “Gran parte se debe a que había personas recibiendo el programa cuando no debían hacerlo, y otra gran parte simplemente es una mejor economía”.

Sin embargo, organizaciones dedicadas al combate del hambre sostienen que la disminución responde principalmente al endurecimiento de las reglas de elegibilidad y a mayores obstáculos administrativos para conservar el beneficio.

Nuevos requisitos y recortes a la elegibilidad

Entre los cambios aprobados por la OBBBA se encuentra la ampliación de los requisitos laborales para acceder a SNAP.

Ahora deberán demostrar al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación laboral o voluntariado nuevos grupos de adultos, incluidos algunos veteranos, personas sin hogar, adultos de entre 55 y 64 años, ciertos padres con hijos de 14 a 17 años y jóvenes que dejaron el sistema de acogida.

Además, la ley eliminó la elegibilidad para diversas categorías de inmigrantes no ciudadanos, entre ellos numerosos refugiados, solicitantes de asilo y algunas víctimas de trata de personas o violencia doméstica que anteriormente podían recibir la ayuda.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que solo la ampliación de los requisitos laborales reducirá en promedio la participación mensual en SNAP en alrededor de 2.4 millones de personas durante el periodo 2025-2034.

Niños, estados y bancos de alimentos también resienten el impacto

Según NPR, el Center on Budget and Policy Priorities calcula que Arizona registra una de las mayores reducciones del país, con más de 400,000 beneficiarios menos que hace un año.

Además, el mismo centro estima que más de 1 millón de niños perdieron los beneficios en los 19 estados que reportan datos sobre menores inscritos.

El USDA ha advertido que la disminución en la participación no puede atribuirse a una sola política, ya que el número de beneficiarios suele fluctuar con el tiempo.

A partir de octubre comenzará otra fase de la reforma: los estados asumirán una mayor parte de los costos administrativos del programa.

La aportación del gobierno federal bajará del 50% al 25%, y desde octubre de 2027 aquellos estados con tasas de error superiores a los límites federales también podrían verse obligados a financiar parte de los beneficios.

El USDA calcula que los pagos indebidos en SNAP ascendieron a aproximadamente $10,000 millones el año pasado.

Mientras tanto, organizaciones contra el hambre y autoridades estatales advierten que la nueva carga financiera podría llevar a algunos estados a endurecer aún más los requisitos, reducir beneficios o recortar otras partidas presupuestarias.

La National Grocers Association estima que la menor participación en SNAP podría reducir las ventas de supermercados en casi $88,000 millones hasta 2034, mientras que los bancos de alimentos advierten que no cuentan con la capacidad para sustituir los beneficios perdidos.

Otro estudio estima pérdidas entre la comunidad latina

En un análisis distinto, publicado el 16 de junio por UnidosUS y basado en datos correspondientes al periodo de febrero de 2025 a febrero de 2026, la organización calculó que alrededor de 1.3 millones de latinos habrían perdido completamente los beneficios de SNAP, una cifra calculada bajo el supuesto de que todas las razas y grupos étnicos perdieron apoyos en la misma proporción.

El estudio aclara que se trata de una estimación independiente y correspondiente a un periodo diferente al reportado por NPR.

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