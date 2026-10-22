1 de cada 5 estadounidenses recorta o considera recortar alimentos para pagar la factura de electricidad

Los hogares estadounidenses están teniendo que reducir gastos esenciales para pagar las facturas de electricidad de sus viviendas.

Una encuesta nacional de Consumer Reports revela que 1 de cada 5 adultos redujo o consideró reducir sus compras de alimentos para enfrentar estos costos, mientras que 1 de cada 4 bajó o evaluó bajar el uso de sus sistemas de calefacción o el aire acondicionado a niveles incómodos.

La presión, además, se extiende por todo el país: más familias tienen que destinar más dinero a los servicios básicos y tienen menos margen para comprar alimentos, salir a comer o viajar.

El problema no termina con elegir productos más baratos. Alrededor de 3 de cada 4 hogares que experimentaron un aumento en su recibo de electricidad afirmaron que el incremento presionó sus finanzas familiares. Esto se traduce en que una factura más alta puede reducir el dinero disponible para comprar alimentos, pagar la gasolina o cubrir deudas.

El costo de la electricidad desplaza la comida

La encuesta consultó a 2,003 adultos y encontró que el 81% de quienes permanecieron al menos tres años en la misma vivienda registró incrementos en sus facturas. El 28% reportó aumentos de entre 20% y 49%, y otro 6% dijo que el salto alcanzó 50% o más.

Sara Enright, directora sénior de Seguridad y Energía de Consumer Reports, indicó a CBS News: “La gente está recortando la comida” para pagar los servicios. También afirmó: “Estamos escuchando a muchas personas que no saben qué pueden hacer para afrontar las tarifas crecientes”.

Ese dilema golpea con mayor fuerza a los hogares con presupuestos ajustados: quienes registraron ingresos anuales inferiores a $85,000 fueron más de dos veces más propensos que los de mayores ingresos.

Dos aumentos golpean juntos

La presión no proviene solamente de la percepción de los encuestados. En septiembre de 2026, la electricidad costaba 4.4% más que un año antes, mientras los alimentos para consumir en casa subieron 1.8%, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos.

La Administración de Información Energética (EIA) proyectó, además, que el precio residencial promedio pasaría de 17.30 centavos por kilowatt-hora en 2025 a 18.21 centavos en 2026. En más de cuatro de cada 10 hogares que se calientan principalmente con electricidad, la agencia anticipó un aumento de 4% en el gasto durante el invierno 2026-2027.

El invierno puede apretar todavía más el presupuesto familiar.

Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, señaló que las familias ya enfrentan “facturas altas de alimentos, gasolina y refrigeración de verano”. Un gasto adicional de $100 o $150 al mes en transporte, sostuvo, puede consumir todo el excedente de un hogar que vive de cheque en cheque.

¿Quién absorbe los incrementos en electricidad?

Los encuestados atribuyeron estos costos más altos principalmente a las ganancias de las compañías eléctricas, con 45%; después señalaron la demanda de centros de datos e inteligencia artificial, con 38%, los precios variables de combustibles fósiles, con 37%, y la reparación de infraestructura, con 36%.

Enright afirmó que “se está pidiendo a los estadounidenses pagar costos que no crearon y no pueden controlar”. La desconfianza acompaña ese enojo: cerca de tres cuartas partes confía poco o nada en que los reguladores estatales protejan sus intereses, y solo 1% confía completamente.

Ayudas para electricidad en Nueva York y Nueva Jersey

Si la factura de electricidad ya impactó tus gastos en comida, revisa primero los programas oficiales y no esperes un aviso de corte. Compara el consumo y los cargos con meses equivalentes, solicita un plan de pago a tu proveedor y verifica apoyos antes de reducir calefacción o refrigeración a niveles que puedan afectar tu salud.

Nueva York: el beneficio regular HEAP 2026-2027 abrirá registros a partir del 2 de noviembre de 2026 . En la ciudad de Nueva York puedes solicitarlo mediante ACCESS HRA; si recibiste un aviso de desconexión, también revisa la ayuda de emergencia ‘One Shot Deal’, disponible todo el año.

el beneficio regular HEAP 2026-2027 abrirá registros a partir del . En la ciudad de Nueva York puedes solicitarlo mediante ACCESS HRA; si recibiste un aviso de desconexión, también revisa la ayuda de emergencia ‘One Shot Deal’, disponible todo el año. Nueva Jersey: LIHEAP acepta solicitudes desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 , por orden de llegada y mientras haya fondos. La misma solicitud permite optar al Universal Service Fund; puedes tramitarla en EnergyAssistance: https://www.energyassistance.nj.gov

LIHEAP acepta solicitudes desde el , por orden de llegada y mientras haya fondos. La misma solicitud permite optar al Universal Service Fund; puedes tramitarla en EnergyAssistance: https://www.energyassistance.nj.gov En cualquier estado: revisa en tu factura los programas de asistencia de la empresa y utiliza el buscador estatal de beneficios. Consumer Reports también lanzó CR Bill Decoder para explicar tarifas y localizar posibles apoyos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre incrementos en las tarifas eléctricas

¿Cuántas personas están recortando alimentos por la electricidad?

Aproximadamente 1 de cada 5 adultos dijo haber reducido la compra de comida, cambiado a opciones más baratas o considerado hacerlo durante los últimos dos años.

¿Cuánto han aumentado las facturas eléctricas?

Entre quienes vivían al menos tres años en la misma casa, 81% reportó un aumento; 28% calculó que fue de 20% a 49%.

¿Quiénes sienten más presión financiera?

Los hogares con ingresos inferiores a $85,000 al año fueron más de dos veces más propensos a reportar mucha presión que aquellos con ingresos superiores.

¿Cuándo abre HEAP en Nueva York?

El beneficio regular abre el 2 de noviembre de 2026. Si vives en Nueva York, prepara identificación, comprobantes de residencia, ingresos y una factura reciente.

¿Ya se puede solicitar LIHEAP en Nueva Jersey?

Sí. El periodo comenzó el 1 de octubre de 2026 y cierra el 30 de junio de 2027, pero los fondos se asignan por orden de llegada.

Conclusión

La próxima prueba para el presupuesto familiar llegará con las facturas de invierno: la EIA prevé que los hogares que dependen de electricidad para calentarse gasten 4% más. Si tu presupuesto ya está al límite, te conviene solicitar los apoyos del gobierno en cuanto se abran los periodos de solicitud o mientras sigan disponibles.

Aplazar el trámite puede dejarte compitiendo por fondos limitados cuando la deuda y el frío ya hayan aumentado.

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