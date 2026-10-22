Bronx vs. Queens en 2026: dónde puedes ahorrar $7,188 al año

Para quienes buscan reducir sus gastos de vivienda en Nueva York, rentar en el Bronx en lugar de Queens puede generar un ahorro de $599 mensuales en la renta de un apartamento de dos habitaciones, según los informes de septiembre de 2026 de la inmobiliaria MNS. La diferencia equivale a $7,188 al año, siempre que los precios se mantengan y encuentres viviendas comparables.

Elegir entre ambos distritos puede marcar una diferencia importante en el presupuesto. Sin embargo, conseguir una renta más baja no garantiza una vivienda equivalente ni mantener las mismas condiciones de calidad de vida, por ejemplo, los tiempos de traslado al trabajo.

Por ello, debes analizar con reserva los informes de MNS porque comparan precios de anuncios disponibles en barrios seleccionados, no apartamentos idénticos ni contratos de alquiler ya firmados. El tamaño de la vivienda, sus servicios, el estado del edificio y la ubicación pueden cambiar lo que recibes por tu dinero.

Antes de decidir, compara apartamentos con el mismo número de habitaciones y calcula el costo total de vivir en cada zona, incluida la renta, el transporte y el tiempo de traslado. El precio anunciado es solo el punto de partida: el ahorro real dependerá de las condiciones generales de la vivienda y de tus gastos cotidianos.

Bronx o Queens: cuánto cambia la renta según el apartamento

Según los informes de MNS correspondientes a septiembre de 2026, estas fueron las rentas promedio anunciadas en las zonas analizadas:

Estudios: $2,158 en el Bronx y $2,587 en Queens; diferencia de $429 mensuales

Una habitación: $2,716 frente a $3,046; diferencia de $330 mensuales

Dos habitaciones: $3,243 frente a $3,842; diferencia de $599 mensuales

La diferencia anual calculada va de $3,960 para una habitación a $7,188 para dos, suponiendo precios constantes durante doce meses. No representa un ahorro garantizado: depende del apartamento que encuentres y de los gastos adicionales.

MNS indicó que sus informes utilizan “datos de anuncios disponibles” y excluyen propiedades de ultralujo, por lo que solo son una referencia de búsqueda.

El barrio puede cambiar más tu presupuesto que el condado

Además, el Bronx no ofrece un precio uniforme. En Morris Heights/University Heights, MNS registró promedios de $2,050 para una habitación y $2,397 para dos. En Riverdale, el promedio de dos habitaciones alcanzó $3,699.

Queens presenta contrastes todavía mayores. Una habitación promedió $2,520 en Elmhurst, frente a $4,508 en Long Island City: una diferencia de $1,988 mensuales dentro del mismo condado.

Por ello, ampliar la búsqueda dentro de Queens puede modificar más tu presupuesto que cambiar de condado. Elmhurst, además, presentó un promedio de una habitación inferior al promedio general de esa categoría en las zonas del Bronx estudiadas por MNS.

Es decir, no necesitas descartar todo un condado para encontrar una renta menor.

El traslado puede absorber parte del ahorro

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) señaló en su guía actualizada el 13 de octubre que “la tarifa es de $3 para la mayoría de los pasajeros” del metro y los autobuses locales. Si bien mudarte más lejos no aumenta automáticamente esa tarifa, sí puede alargar el tiempo de recorrido, mermando tu calidad de vida y tiempo de descanso.

El límite de OMNY es de $35 por siete días para metro y autobuses locales, utilizando la misma tarjeta o dispositivo. Si dependes de autobuses exprés, el límite combinado sube a $67, es decir, $32 adicionales por periodo cuando alcanzas ambos topes.

El tiempo también cuenta. Como ejemplo hipotético, añadir 20 minutos por trayecto durante cinco jornadas laborales supone tres horas y veinte minutos semanales. Prueba el recorrido en tu horario real antes de firmar.

¿Qué puedes sacrificar y qué debes proteger?

El sacrificio no es necesariamente la seguridad ni la calidad de vida: puede ser cercanía, espacio, ascensor o comodidad. Los promedios de renta no permiten determinar cuáles de esas características perderías. Compara cada apartamento y evita atribuirle las condiciones de una vivienda a todo el barrio.

También importa la estabilidad futura. La Unidad de Apoyo al Inquilino de Nueva York indicó que quienes viven en unidades estabilizadas tienen “derecho a renovar su contrato”, una protección relevante frente a la incertidumbre de tener que mudarse nuevamente.

Revisa el contrato y confirma el estatus regulatorio; no lo deduzcas únicamente del precio. Si ya resides allí, puedes solicitar el historial de renta de tu dirección.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre vivir en el Bronx o Queens

¿Cuál tiene alquileres más bajos en 2026?

El Bronx presentó promedios menores en estudios y apartamentos de una y dos habitaciones durante septiembre. La comparación corresponde a los barrios incluidos por MNS.

¿Cuánto puedes ahorrar en un apartamento de una habitación?

La diferencia entre los promedios fue de $330 mensuales, equivalente a $3,960 anuales si permanece constante. Tu ahorro dependerá de los apartamentos concretos que compares.

¿Puedes encontrar opciones más baratas en Queens?

Sí. Elmhurst registró $2,520 para una habitación, por debajo del promedio de $2,716 de las zonas del Bronx analizadas. La ubicación específica puede invertir la comparación.

¿Pagarás más transporte por vivir más lejos?

No necesariamente. El metro y los autobuses locales comparten la tarifa base; utilizar autobuses exprés sí puede elevar el gasto. Revisa también transbordos y duración del recorrido.

Conclusión

Una renta menor puede dejar de convenirte si te obliga a pagar más transporte, perder horas de descanso o mudarte otra vez pronto. Antes de entregar dinero, prueba el trayecto y compara el costo total: el ahorro que importa es el que permanece después de vivir allí.

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